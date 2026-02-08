【蟹座】週間タロット占い《来週：2026年2月9日〜2月15日》の総合運＆恋愛運
来週（2026年2月9日〜2月15日）の【蟹座】の方の総合運＆恋愛運をデビュー以来１万人以上を鑑定している人気タロット占い師・咲良（さら）さんに占っていただきました。早速チェックしてみましょう。
『自分の大事なものを大事にします』
｜総合運｜ ★★☆☆☆
初心に戻ったり自分の大事な部分を思い出したりします。望んでいることは意外と小さいものだけど、それを得ると大きな喜びがあると考えているようです。仕事や公の場では嫌なことが起きても他人事のように流して忘れていくようにします。できるだけ悩まないようにするでしょう。
｜恋愛運｜ ★★☆☆☆
真っ直ぐな感じと賢い感じを上手く使い分けていくでしょう。自分の感情をあまり隠さずに、勢いでアプローチすることもあるようです。相手のタイミングは考慮してあげましょう。シングルの方は、大勢の人との関わりが苦手な人との縁や出会いがありそうです。パートナーのいる方は、相手が楽しい時間よりドキドキする時間を求めています。
｜時期｜
2月10日 準備不足 ／ 2月11日 距離をとる人がいる
｜ラッキーアイテム｜
レトルト食品
ぜひ参考にしていただき来週も良き毎日をお過ごしください。＜占い：咲良（さら）＞