格闘技イベント「BreakingDown」（ブレイキングダウン＝BD）を出禁になっているノッコン寺田（41）が、2026年2月2日にユーチューブを更新し、BDの朝倉未来CEO（33）から法的措置を予告された元格闘家ユーチューバーに対して「助かる方法」を提言した。

「損害賠償をされるんでしょうね。大変ですよね」

朝倉は2日にTikTokのライブ配信を行い、元格闘家ユーチューバーが、自身のメンバーシップで、「BreakingDown」オーディションの内容を「ネタバレ」して金を稼いでいたことに怒りを示し、法的措置を取ることを示唆した。

動画の中で朝倉は「ガチで訴えようと思っています。俺個人的にはどうでもよくて無視してたけど、ブレイキングダウンのオーディションの内容、ネタバレを選手にしゃべらせるみたいな。メンバーシップで儲けているみたいなので、ブレイキングダウンとしてしっかり法的措置をしようと思っています。ガチでやります」と語り、こう続けた。

「こっちは製作費とかめっちゃかかっているし、オーディション映像を作るのに手間もかかっている。壮大な製作費がかかっている。それを自分のメンバーシップで話したりして、金を稼いでいるみたいなので、内部の人たちがガチでキレてる」

朝倉に法的措置を予告された元格闘家ユーチューバーと親交のある寺田は「非常に心配している」と切り出し、「今回、僕の知り合いの弁護士さんに、ジョビンの場合は、どれくらいの罪があって、どれくらいのダメージがあるのかを聞きました」と明かした。

そして、「あくまでも一般論」と前置きした上で、「最終的には裁判所が決めることなので、正直、分からない。でも、損害賠償をされるんでしょうね。大変ですよね。ジョビンは、なんでこれについてユーチューブに出さないのかね？出せないのかな？なんか、ビビってるのかな？大好きな未来ちゃんに訴えられたらな......。可哀想やけどしょうがない」との見解を示した。

朝倉は「貢献してくれた人には優しい」、ということは......

選手として「BreakingDown」に出場した経験を持ち、朝倉の性格をよく知っていると公言する寺田。今回の件で、朝倉の怒りを抑え、元格闘家ユーチューバーが「助かる」方法について言及した。

「僕は、朝倉未来の性格を知っているので、助かる方法1つだけ分かります。朝倉未来は、自分にプラスになるようなことを返すやつには優しい。自分のメリットになるようなことをしているやつ。貢献してくれた人には優しい。ということは、ジョビンさん、（次回開催の）『ブレイキングダウン19』に行くしかないでしょ。「『ごめんなさい。みそぎマッチをやります』と」

「BreakingDown」公式サイトによると、次回開催の「BreakingDown19」は、3月20日に名古屋IGアリーナで開催される。