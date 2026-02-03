ふって完成♪知育菓子®新作「ハデグミ！」でインフルエンサー体験

動画や写真で“体験をシェアする”遊びが身近になった今、作る時間そのものが楽しいお菓子に注目が集まっています。そんな中、知育菓子®から誕生したのが「ふってつくろう！ハデグミ！」。振るだけで完成する新感覚の工程と、思わず撮りたくなる派手な見た目で、子どもたちの「やってみたい！」気持ちを引き出します。作る・見せる・食べるまで楽しめる体験型お菓子です♪

振るだけで完成！新感覚お菓子体験

「ふってつくろう！ハデグミ！」は、ラムネとグミのもとの粉に水を加え、容器を振るだけで作れる手軽さが魅力。振るたびにグミがラムネにくっつき、ころんと丸く大きく変化します。

工程はシンプルで失敗しにくく、振る音そのものも楽しいため、実況しながら作るなどASMR風の遊び方も楽しめます。

カラフル×3つの食感が楽しい♪

グミのもとの粉を重ねる順番によって、水色・緑・オレンジ・ピンク・紫などの派手で写真映えするカラーに変化。さらにトッピングを加えることで、見た目の華やかさがアップします。

サクッとしたラムネ、もちっとしたグミ、カリッとしたトッピングが合わさり、ひと口で3つの食感を同時に楽しめるのも特長です。

親子で楽しめる知育菓子®

ふってつくろう！ハデグミ！

自分の手で作り、色や形の変化を確かめながら進められるため、達成感や発見の喜びを感じられるのもポイント。

短時間で完成し、後片付けも簡単なので、作る→見せる→食べるまでを親子で一緒に楽しめます。毎回違った仕上がりになるため、何度も作りたくなる体験が広がります。

発売日：2026年3月2日(月)

容量：28g

販売場所：全国のスーパーマーケット／ドラッグストア／コンビニエンスストアなど

作る時間も思い出になるお菓子♡

「ふってつくろう！ハデグミ！」は、味わうだけでなく、作る過程そのものがエンタメになる知育菓子®。振る音、カラフルな見た目、食感の驚きがそろい、子どもたちの自信や表現力を自然と育みます。

家族や友だちとシェアしながら、楽しい時間を過ごしてみてはいかがでしょうか♡