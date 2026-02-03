キングダムのマスカラ新色♡毎日使えるブラックブラウン登場

束感まつげブームを牽引してきたキングダムのマスカラシリーズに、待望の新色が仲間入りします。しっかり盛れるのに強すぎない、その絶妙バランスが魅力のブラックブラウンは、オンもオフも使いやすい万能カラー。累計出荷実績※1を誇る人気シリーズだからこそ実現した、毎日メイクに寄り添う一本です♡

好印象を叶えるブラックブラウン

新色『ブラックブラウン』は、ブラックの目力とブラウンの柔らかさを併せ持つ絶妙カラー。真っ黒だときつく見えがちな目元も、自然な華やかさに仕上がります。

オフィスやキャンパスなどシーンを選ばず使え、毎日の定番マスカラとして活躍してくれます。

SUQQUファンデーションが進化。艶の頂点へ導く新作リクイド誕生

美束ロングを叶える高機能設計

長短ファイバーをミックス配合した束ロング処方で、ダマになりにくく、するんと伸びる仕上がりに。束感用マスカラコームを使った2ステップ設計で、テクニックいらずで美束が完成します。

さらにカールキープワックス配合で上向きカールを長時間キープし、水や皮脂に強いWプルーフ仕様なのも嬉しいポイントです。

なりたい束感まつげが見つかる

キングダムの束感マスカラシリーズは、「束感カールマスカラ」「束感ロングマスカラ」を含む全7カラー展開。抜け感重視派も、盛り重視派も、自分好みの束感まつげが選べます。

新色ブラックブラウンは、その中でも特に毎日使いしやすい注目カラーです。

キングダム束感ロングマスカラブラックブラウン



価格：1,760円（税込）

先行発売日：2026年3月3日（火）

PLAZA、LOFT※3

全国発売日：2026年4月3日（金）

全国のバラエティショップ／マツモトキヨシ／ココカラファインなどのドラックストア※3

※1キングダム束感カールマスカラ·ロングマスカラ累計出荷2022年6月～2025年12月末

※2全ての店舗で取扱いがあるというわけではありません。

※3全ての店舗で取扱いがあるというわけではありません。

毎日メイクに寄り添う新定番♡

目力は欲しいけれど、やりすぎ感は避けたい。そんな大人のわがままに応えてくれるのが、キングダムのマスカラ新色ブラックブラウンです。

使いやすさと仕上がりの美しさを兼ね備えた一本は、忙しい朝の心強い味方に。自分らしい束感まつげで、毎日をもっと前向きに楽しんでみてはいかがでしょうか♪