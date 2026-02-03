「2月10日に、米倉さん主演で’23年に放送されたドラマ『エンジェルフライト』の続編として、世界配信される映画『エンジェルフライト THE MOVIE』（Prime Video）の舞台挨拶が予定されています。

1月20日に麻薬取締法違反などの疑いで彼女が書類送検されたと報じられましたが、同月30日付で東京地検は不起訴処分に。その理由の公表については“差し控える”としています。これを受け、約半年ぶりに米倉さんが表舞台に姿を現すか注目されているのです」（全国紙記者）

米倉涼子（50）をめぐっては昨年10月、『週刊文春』で関東信越厚生局麻薬取締部（マトリ）の家宅捜索（ガサ入れ）を受けたと報じられた。実際、家宅捜索を受けた昨夏以降、米倉は公の場に立つことはなかった。全国紙記者は続ける。

「昨年9月に参加予定だった『バーニーズニューヨーク銀座本店・アンバサダー発表会』への出席と『ジャガー・ランドローバー・ジャパン』のアンバサダーを辞退。昨年10月の『第21回クラリーノ美脚大賞2025』授賞式も、体調不良を理由に欠席しています。

書類送検報道の際は、“知人でアルゼンチン国籍の男性とともに違法薬物に関与している疑いが浮上”と報じられました。その男性がアルゼンチン人ダンサー、ゴンサロ・クエッショ氏です。米倉さんとは半同棲状態でしたが、家宅捜索後に彼は海外へ渡航しました。講師を務めていたダンス教室も辞めています」

『文春』報道後、沈黙を守ってきた米倉だが、昨年12月には事務所公式サイトを通じて、《今後も捜査には協力して参りますが、これまでの協力により、一区切りついたと認識しております》と“終息宣言”。1月30日に不起訴となったことを受け、翌日に公式サイトで、《これをもって、私に対する捜査は結論が出たものと認識しております》と再度コメントを発表した。

「書類送検はフジテレビの独自取材でしたが、テレビメディアでも報道されたことにはショックを受けていたようです」（米倉の知人）

■「ほかのお客様のご迷惑になります」

もともと本誌は’20年、米倉とゴンサロ氏の交際をスクープしている。彼の知人はこう語る。

「昨年8月、米倉さんの自宅の家宅捜索のときまでは2人の交際は続いていたようです。しかし、その3カ月ほど前、ゴンサロ氏はある騒動を起こしていたのです」

その日、ゴンサロ氏はダンス教室でのレッスンを終え、生徒らとともに4人で都内の飲食店を訪れたという。

「彼は店内で、異常なほどハイテンションになったと聞きました。食事中に席を立ち、突然踊り出したとか……。同席していた人たちも困った表情を見せて、“なんか変だな”と感じていたといいます。

しばらくして店員さんから注意されたそうです。しかし変わらず同じ行動を繰り返したため、“ほかのお客様のご迷惑になりますので出ていってもらえますか”とまで言われる騒ぎになったというのです」（前出・ゴンサロ氏の知人）

店内での“不適切なダンス”で強制退店騒動に……。さらに前出の全国紙記者は続ける。

「実は別のお店でも、ゴンサロ氏は同様の騒動を起こしていたと聞いています。マトリが家宅捜索に踏み切る一因だったのでは……」

ゴンサロ氏は家宅捜索後、日本に一度も戻っていないようだ。

「米倉さんにとって、いまや頼れるのはお母さんだけだそうです。本来なら昨年末から韓国で撮影中の『ドクターX』リメイク版のPRに全面協力する予定でした。

かねてニューヨークで上演されたブロードウェイミュージカル『CHICAGO』に3度主演していた米倉さんは、日本より世界を対象とする作品への関心が高く大手事務所からの独立後は作品選びの基準の一つとしていました。しかし、一連の報道により、不起訴となっても今後の仕事へ影響が及んでいる状況です」（前出・米倉の知人）

本誌は昨年3月、東京都内のレストランで行われた『エンジェルフライト THE MOVIE』の撮影のため、大きな黒縁の眼鏡をかけて現場入りした米倉を目撃している。

「この日は撮影初日で、米倉さんはスタッフに支えられながら送迎車から降りていました。もともと続編製作計画は第1作撮影時からあったのですが、低髄液圧症候群を発症していた米倉さんは’22年には急性腰痛症および仙腸関節障害による運動機能障害と診断され、一時は引退を考えるほど追い込まれていたそうです。

ようやくのことで始まった『エンジェルフライト THE MOVIE』の撮影時も、治療と並行して臨んでおり、現場でも頻繁に足腰をストレッチする姿が見られていました」（制作関係者）

全身全霊で臨んだ世界進出作品だったが、ゴンサロ氏の“異変”の影響で、家宅捜索が行われることになったのか――。

「彼が働いていたタンゴ教室のHPにはもう彼の名前はありません。彼の復帰について教室側に聞いても“わかりません”と繰り返すのみだそうです。女優として活躍している恋人に大きな影響が出ることがわかっていたら、彼は渡航することなく日本で最後まで説明を尽くすべきだったと思うのですが……」（前出・ゴンサロ氏の知人）

前出の米倉の知人は言う。

「想定外の波紋の大きさに、今後の芸能活動再開に関しては、旧知の関係者に相談を持ちかけていると聞いています」

《今の私に出来ることは、初心に立ち返り、何事にも真摯に取り組んでいくことだと考えております》と公式HPに綴っていた米倉。

“帰らぬ恋人”へ、彼女の決断やいかに――。