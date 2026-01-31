1月29日、東京・上野で中国人ら5名が、"黒ずくめ"の男たちに現金約4億円を奪われる強盗事件が起きた。このわずか3時間後に、約20キロ離れた羽田空港で現金1億9000万円入りのスーツケースを持った男性らが襲われる類似の事案も発生。

すでに報じたとおり、上野の被害者らは中国人を含む"金の運搬業"をしていたという男女のグループ。長野ナンバーの軽自動車で現地を訪れた"黒ずくめ"の3人組は、香港への出国に向けて外貨両替をしようとしていたこのグループを襲い、その場から逃走。逃げている過程で、現場から100メートルほど離れた路上で50代の男性をひき逃げしたとみられる。

近くで商店を営む女性が当時の状況をこう明かす。

「防犯カメラは警察にしか見せられないんですが……。轢かれた方は重篤ではないようにお見受けしました。ちょうど夜、こちらに帰ってきた時に、数人の方が集まっていて『大したことない』という声も聞こえたので、そのときは『なんかぶつかったのかな』『酔っ払いかな』とか思って。そもそも車の事故とも思わないくらいの雰囲気でした。

救急車が来て担架で運ばれては行きましたけど、容態は軽そうでしたね。（強盗の）現場の方から帰ってきていたら何かに気づいたかもしれませんが、駅から裏道で戻ってきたもので。まさかこんな大事件とは……」

加害者グループはこのとき乗っていた軽自動車を乗り捨て、"暴力団名義"の白のアルファードミニバンで千葉方面に逃走。そして翌日0時10分頃、別の強盗未遂が羽田空港第3ターミナル駐車場でも起きる。

同一犯かはまだわかっていないが、この際に襲われた被害者も"金を海外に運ぶ仕事"をしていた。犯行は50代の男性が車を止めて下車した瞬間に起きる。

国内外で相次いだ"類似事件"との関連は？

「被害男性らは計4人で、自らを"両替商"と名乗っている。『両替を営む仲間と海外に行こうとしていた』と話しているといい、車内には現金1億9000万円が入ったスーツケースが置いてあった。

この事件の被疑者も複数人とみられ、うち1人が白のセダンタイプの車内から男性に催涙スプレーのようなものを噴射したが、最終的になにも奪わずに神奈川方面に逃走。捜査関係者は2つの事件に関連があるとみて、強盗と強盗未遂容疑で調べている」（全国紙社会部記者）

さらに事態は展開する。現場となったのは香港だ。

「30日午前10時前、入国したばかりの日本人2人が香港の繁華街で約5800万円の現金が入ったバッグを盗まれた。現地メディアによると、被疑者2人は1人が20代、もう1人が10代とみられ、現金を奪ったあと、車に乗り込みその場から逃走したという。すでに片方の被疑者は逮捕されており、捜査が進んでいる。

この被害者が、羽田で強盗未遂にあった男性と同一人物ではないかと見られている。警視庁は男性が再び被害に遭った可能性も視野に調べています」（同前）

事件の共通点として浮かび上がるのは、いずれも香港に運ばれる多額の現金。前出の社会部記者が捜査の展望を分析する。

「あくまで現時点での見通しだが、上野や御徒町は買い取り業者が多いエリア。4億円を奪われた被害者グループは、いま流行している金の取引絡みの可能性がある。金を売却し、現金化したところを襲われたとの見立てもあるようです。一方の羽田の強盗未遂については、犯行がやや手荒だが、ピンポイントで多額の現金を狙った点では共通している。

また上野の被害者グループは、金の出元などについては証言を渋っているようで、十分に聴取ができていない。警視庁は何者かが事前に内部情報をつかみ、計画的に犯行したとみて捜査を進めている」

手際よく4億円以上を奪い、現在も逃走を続けている黒ずくめの男たち──。一刻も早い事件解決が待たれる。

