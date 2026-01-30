「トム フォード ビューティ（TOM FORD BEAUTY）」が、ブランドを代表するアイシャドウパレット「アイ カラー クォード」（1万3640円）をリニューアルして3月6日に発売する。

リニューアルに伴い、4色のアイシャドウのカラー配置を見直し、全パレットで共通化。直感的に使いやすいパレットを目指し、左上に目元をなめらかに整えるベースカラー、右上に繊細な輝きを放つハイライトカラー、左下にアイホールに奥行きをもたらすミディアム〜ダークトーン、右下には目のきわや目尻に沿わせるダークシェードを配置する。カシミアのようになめらかな粉質はそのままに、3種の粉質に合わせて、それぞれ異なるフラットパンとエンボスパンを採用。テクニックいらずで均一に粉をとることができ、簡単にふんわりとした仕上がりからドラマティックな印象まで叶えることができる。

コンパクトは、トム フォードのファッションやアイウェアと呼応する「T」を冠するデザインに刷新。また、フォーミュラや仕上がりの違いによって名称を3つに分けたことで、好みやシーンによって選びやすくする。

高輝度フォーミュラのプリズマを使用した「ルミエール」は、“面で光るツヤ”をまぶたに宿し、多幸感と色っぽさを併せ持つ目元へ導く。既存色の「04 ハネムーン」「40 ゴールデン アワー」「41 ピーチ ドーン」「42 ヘイズィ センシュアリティ」に加え、月明かりを閉じ込めたようなツヤを叶える「03 ムーンライト ディップ」が新色として登場する。

4種の異なる質感のパウダーを収めた「プードル」は、ナチュラルな印象から官能的なニュアンスを添える仕上がりまで、あらゆるシーンに寄り添う目元を自在に演出。新色として夜明け前を思わせるブラウン・ゴールド系の「27 イブニング アタイア」を用意し、これまで限定復刻を繰り返してきた、モーブやバイオレットがシネマティックな存在感を与える「38 メタリック モーブ」を定番化する。既存色からは「20 ディスコ ダスト」「30 インソレント ローズ」「31 スー ル サーブル」を揃える。

ヴェルヴェットのようなクリームテクスチャーの「クレーム」は、都会的でスモーキーなアイメイクを叶える。既存色の「35 ローズ トパーズ」「36 タイガー アイ」「45 エンバー ブロンズ」「46 アイコニック スモーク」「47 オリーブ スモーク」の5色をリニューアルして発売する。

さらに、アイメイクのトップコートとして使用できる「RUNWAY アイ グロス」（6380円）も同日に登場。まぶたと一体化するように密着し、アイシャドウの粉感をコーティングすることで、アイメイクの仕上がりをキープする。アイシャドウのカラーを選ばないクリアカラーで、単体で使用すると自然なツヤを演出する。

