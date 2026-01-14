【サミットのチラシ】14日限りのお得がいっぱい！16日までの日替わり特価品をチェック！

食品スーパー「サミット」は、お得なチラシを公開しています。

2026年1月14日に公開されたチラシから、お得な商品をピックアップして紹介します。

ゾロ目デーも開催！

14日は、お得が揃うゾロ目デーを開催中です。

【14日限り】トマト（小箱）1箱 税抜333円（税込359円）味の素 オリーブオイルエクストラバージン 税抜666円（税込719円）国内産 若どりもも肉100g 税抜77円（税込83円）中国産 うなぎ長焼（大）真空1尾 税抜888円（税込959円）インド産 バナメイえび（大・解凍・養殖）24尾入 税抜777円（税込839円）テーブルマーク 大粒サミットたこ焼18個入 税抜666円（税込719円）国内産 豚ロース切りみ、うす切り（生姜焼き用）店頭表示価格の半額熊本産などの国内産 長なす1本 74円和歌山県産 和歌山有田みかん 1袋 429円おかめ 極小粒ミニ3 50g×3 85円ほか

【15日限り】宮崎産などの国内産 きゅうり 1本 74円栃木産などの国内産 いちご（各種）15％引ハーゲンダッツミニカップ・クリスピーサンド各種 213円ほか

【16日限り】ニュージーランド産 グリーンキウイフルーツ中玉1コ 96円茨城県などの国内産 白菜1/4切 1パック 106円ヤマザキ 5つに切ったロールケーキ（バニラ・コーヒー）5枚入 106円ほか

このほか、3日間連続の超特価も。

明治 ブルガリアヨーグルトLB81プレーン 400g 170円にんべん つゆの素1L 408円マルちゃん麺づくり（鶏ガラ醤油97g・合わせ味噌104g） 各116円マルちゃん焼そば3人前150g×3、焼うどんしょうゆ味 200g×2 各192円ほか、10商品以上が特別価格に。

お得な3日間に購入してみて。

店舗により、価格・セール内容が異なります。取り扱い店舗を確認してください。

