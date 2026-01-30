「pea brain」の意味は？「pea」は「エンドウ豆」という意味です！【1分英会話】

ネイティブも使ってる！知っていたらかっこいい英会話フレーズを毎日ひとつ勉強しませんか？簡単な単語で構成されているのに、意外と意味を知らない...そんなフレーズをご紹介します！

正解を知りたい人は、もう少しスクロールしてみてください。

あなたはこのフレーズの意味がわかりましたか？

直訳しても意味が通じません。

果たして、正解は？

正解は「愚か者・まぬけ」でした！

「pea brain」は直訳すると「えんどう豆の脳」という意味で、イディオムでは脳が小さく理解力が乏しいこと暗示します。

「豆粒ほどの脳みその」「愚か」という意味で、軽蔑的な表現となるので使うときは注意しましょう！

「I can’t believe I’m taking driving lessons from someone who drives like a pea brain.」

（あんなに愚かな運転をする人から運転のレッスンを受けるなんて信じられないよ）

あなたはわかりましたか？

毎日1分英会話で、知って得するフレーズを学びましょう！

※解答は複数ある場合があります。