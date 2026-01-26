残業の強要に叱責三昧…ブラックなアパレル企業のパワハラはなぜ黙認されるのか？驚きの「呆れた理由」とは!?【作者に聞く】
【漫画】本作を読む／パワハラを会社が黙認する呆れた理由とは…!?
アパレル業界で約10年働いた実体験をもとに、「女社会の知られざる闇。」を描いている漫画家・ゆき蔵さん(@yuki_zo_08）。身バレ防止のためフェイクは入っているものの、描かれるエピソードはすべて実話ベースだ。華やかな売り場の裏で横行するパワハラや、クセが強すぎる人物たちが次々と登場し、接客経験者からは「あるあるすぎる」と共感の声も多い。今回は、なぜ誰もが知るパワハラが黙認され続けたのか、その理由が明らかになるエピソードを紹介しよう。
正社員になったことをきっかけに異動辞令が出たゆき蔵。新天地はA百貨店だった。心機一転、やる気を胸に配属されたものの、当時のゆき蔵の耳には、まだ届いていなかった情報がある。この店舗の店長、通称“鬼ヶ島店長”は、社内でも有名なパワハラ常習者だったのだ。他店舗でも噂になるほどの存在だったが、新人同然のゆき蔵は、その「鬼ヶ島伝説」を知らずに足を踏み入れてしまった。
■積み重なるハラスメント、静かに削られていく心
配属後、ゆき蔵は次々と異変に直面する。サービス残業は当たり前、早朝出勤の強要、脅迫めいた叱責が日常的に飛んでくる。“これって普通なのか？”と自分に言い聞かせながら耐える日々。しかし、誰もが知っているほど有名なパワハラであるにもかかわらず、なぜ誰も止めないのか。その疑問は、ある日の出来事で一気に氷解する。
■「よぉー鬼ヶ島！」◯◯登場で空気が一変!?
ある日、店舗に現れたのは社長だった。「よぉー鬼ヶ島！」と親しげに声をかけ、「売り上げ好調だなー、さすが鬼ヶ島！」と上機嫌で鬼ヶ島店長を持ち上げる。その光景を見た瞬間、ゆき蔵の頭にすべてがつながった。「あー……そういうことか」。売り上げ至上主義。数字を出す店長は、多少やり方が黒くても不問にされる。その構図が、この店舗にははっきりと存在していた。
■媚びだけじゃない、鬼ヶ島店長の“別の顔”
しかし、鬼ヶ島店長の思惑は、社長へのゴマすりだけでは終わらなかった。「ねぇ、社長が奥さんと別居中なの知ってる？」と、突然投下される爆弾発言。何を狙っているのか分からないその一言に、ゆき蔵は背筋が凍る。「もう無理だ……こんな人のもとで働きたくない」。鳥肌レベルの嫌悪感を覚えながらも、正社員になったばかりで、給料もボーナスも上がった現実が重くのしかかる。生活のため、簡単には辞められない。その板挟みが、さらに心を追い詰めていった。
このエピソードについて、ゆき蔵さんは、売り上げを出している店長が社長に気に入られるのは、ある意味必然だと振り返る。そのやり方がどれだけ真っ黒でも、数字がすべてを覆い隠してしまう。「パワハラを我慢しなきゃいけない理由って、結局これなんだ」と察したとき、ただただバカらしくなったという。社長のお気に入りという“免罪符”が、職場の空気を完全に歪めていたのだ。
ゆき蔵さんのブログ「ゆき蔵さんぽ。」では、「女社会の知られざる闇。」をはじめ、実話をベースにしたエピソードを多数公開中。華やかなアパレル業界の裏側に潜むドロドロとした現実を、リアルな視点で描き続けている。基本は毎日20時30分更新、多い日は1日2回投稿されることもあるので、気になる人はぜひチェックしてほしい。
取材協力：ゆき蔵(@yuki_zo_08)
※記事内に価格表示がある場合、特に注記等がない場合は税込み表示です。商品・サービスによって軽減税率の対象となり、表示価格と異なる場合があります。