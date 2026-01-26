Swatchのバレンタインデーに心躍る♡遊び心あふれる限定ウォッチ

大切な記念日を自分らしく祝うことを大切にするSwatchから、バレンタインデーに向けたスペシャルウォッチが登場しました。「LOVE & BLAH」と「LOVE IN SCARLET」は、甘さだけにとらわれない、ユーモアと遊び心を効かせた2つの愛のカタチを表現。ロマンチックにも、リアルにも寄り添うデザインは、贈る側も身に着ける側も笑顔にしてくれます。バレンタインだけで終わらない、とっておきの1本を見つけてみて♪

ユーモアで魅せるLOVE & BLAH

一見すると愛のメッセージにあふれた「LOVE & BLAH」。しかし、付属の紙製グラスを通して文字を見ると、そこに現れるのはBLAH BLAH BLAHという意外な仕掛け。

ロマンチストにも現実主義者にも刺さる、Swatchらしいウィットが詰まった一本です。ケースは直径41mmの光沢あるピンクのバイオソース素材。

ホワイト文字盤にマルチカラープリントを施し、マットピンクのストラップが手元をポップに彩ります。

LOVE & BLAH



価格:14,850円(税込)

Ref:SO29Z156-NewGENTバイオソース

ケースサイズ:直径41mm

カラー:ピンクケース、ホワイト文字盤、マットピンクストラップ

防水性能:3気圧

パッケージ:紙製グラス付き特製パッケージ

王道ロマンを描くLOVE IN SCARLET

「LOVE IN SCARLET」は、昔ながらのバレンタインのときめきを現代的に表現したモデル。直径34mmのマット仕上げ透明レッドケースに、ハート型カットアウトを施した文字盤が印象的です。

暗闇で光るゴールドカラーの針が、さりげない華やかさを演出。ハート型エンボス加工のマットレッドストラップが、まるでラブレターのような甘く切ないムードを添えます。

LOVE IN SCARLET



価格:13,090円(税込)

Ref:SO28Z122-GENTバイオソース

ケースサイズ:直径34mm

カラー:透明レッドケース、レッド文字盤、マットレッドストラップ

防水性能:3気圧

バレンタインを超えて楽しむ存在感

2つのウォッチはいずれも3気圧防水で、デイリー使いにも安心。バレンタインデー限定の想いを込めながらも、一年を通して楽しめるデザインに仕上がっています。

特に「LOVE & BLAH」は、Swatchのユーモア精神を象徴する一本として、コーディネートのアクセントにも最適。身に着けるたびに、愛や遊び心を思い出させてくれます。

発売日:2026年1月22日

販売:全世界のスウォッチストア、オンラインストア

愛を自由に楽しむSwatchの提案

Swatchのバレンタインデースペシャルウォッチは、愛を型にはめず、自由に楽しむための存在。

「LOVE & BLAH」と「LOVE IN SCARLET」は、それぞれ異なる表情で、日常にときめきと笑顔を届けてくれます。

大切な人へのギフトにも、自分へのご褒美にもぴったり。バレンタインという一日をきっかけに、毎日を少し楽しく彩ってみてはいかがでしょうか♡