¥Õ¥¡¥ó¤Ë²ñ¤¦¡È¶²ÉÝ¡É¡¡Íá¤Ó¤»¤é¤ì¤¿¡Ö2·³¹Ô¤±¤è¡ª¡×¡Ä¥É¥é1¤Î¿´¤òºï¤Ã¤¿ÍÆ¼Ï¤Ê¤¤ÇÍÀ¼
Çòºê¹ÀÇ·»á¤Ï2012Ç¯¥É¥é¥Õ¥È1°Ì¤ÇDeNA¤ØÆþÃÄ¤·¤¿
¡¡NPB¤Ç8Ç¯´Ö¥×¥ì¡¼¤·¤¿Çòºê¹ÀÇ·»á¡ÊÀ¾Éð¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¥¢¥Ê¥ê¥¹¥È¡Ë¤Ïºë¶Ì±É¹â¡¢¶ðÂç¤ò·Ð¤Æ2012Ç¯¥É¥é¥Õ¥È1°Ì¤ÇDeNA¤ËÆþÃÄ¤·¤¿¡£Â¨ÀïÎÏ¤È¤·¤Æ°ì¿È¤Ë´üÂÔ¤òÇØÉé¤Ã¤¿¤¬¡¢¥×¥í¤ÎÊÉ¤Ï¸ü¤¯¡¢¥¹¥¿¥ó¥É¤«¤éÍá¤Ó¤»¤é¤ì¤ë¸·¤·¤¤À¼¤Ë¶ì¤·¤ó¤À¡£¡Ö¥á¥ó¥¿¥ë¤Ïºï¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¡£¤¤¤Ä¤·¤«¡¢¥Õ¥¡¥ó¥µ¡¼¥Ó¥¹¤µ¤¨¤âÈò¤±¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦Åö»þ¤Î¿´¶¤òÅÇÏª¤·¤¿¡£
¡¡Æ´¤ì¤òÊú¤¤¤ÆÈô¤Ó¹þ¤ó¤À¥×¥í¤ÎÀ¤³¦¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢¤¤¤¤Ê¤ê´Ä¶¤Î°ã¤¤¤Ë¸ÍÏÇ¤¤¤ò³Ð¤¨¤¿¡£¥Õ¥¡¥ó¤Î»ëÀþ¡¢ÊóÆ»¿Ø¤ÎÂ¿¤µ¡¢¥¢¥Þ¥Á¥å¥¢»þÂå¤È¤ÏÁ´¤¯°Û¤Ê¤ëÊ·°Ïµ¤¡£¡Öº£¤Þ¤ÇÉáÄÌ¤Ë¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¿Ìîµå¤¬¤Ç¤¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦´¶³Ð¤Ç¤·¤¿¡×¡£
¡¡µ»½ÑÌÌ¤Ç¤Ï°µÅÝÅª¤Êº¹¤ò´¶¤¸¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¬¡¢1Ç¯ÌÜ¤Î2013Ç¯¤Ï47»î¹ç¤ÇÂÇÎ¨.212¡£2Ç¯ÌÜ¤Ï101»î¹ç¤Ë½Ð¾ì¤â¥¹¥¿¥á¥ó¤ÏÈ¾Ê¬°Ê²¼¤Î49»î¹ç¤ÇÂÇÎ¨.234¡£ÂçÂ´¥É¥é¥Õ¥È1°Ì¤È¤·¤Æ¤ÏÊªÂ¤ê¤Ê¤¤À®ÀÓ¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡Åö»þ¤Ï¡Ö°Å¹õ»þÂå¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¤¿ÄãÌÂ´ü¡£Â¨ÀïÎÏ¤Î¥É¥é1¤È¤·¤ÆÆþÃÄ¤·¤¿Çòºê»á¤Ë¤Ïµ¯ÇúºÞ¤È¤·¤Æ¤Î³èÌö¤ò´üÂÔ¤¹¤ë¥Õ¥¡¥ó¤âÂ¿¤«¤Ã¤¿¡£¾¡Íø¤Ï±ó¤¯¡¢¥¹¥¿¥ó¥É¤«¤é¤ÎÍÆ¼Ï¤Ê¤¤À¼¤Ï¥ë¡¼¥¡¼¤Ë¤â¸þ¤±¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
¡Ö2·³¹Ô¤±¤è¡ª¡×¡Ö¤ªÁ°¤Ê¤ó¤«»î¹ç¤Ë½Ð¤ë¤Ê¡ª¡×¡£Ê¿Á³¤òÁõ¤Ã¤Æ¤Ï¤¤¤¿¤â¤Î¤Î¡¢¿¶¤êÊÖ¤ì¤Ð¡Ö¥á¥ó¥¿¥ë¤Ï³Î¼Â¤Ëºï¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ó¤Ê¤³¤È¤ò¸À¤¦¤Î¤Ï¿ôËü¿Í¤ÎÃæ¤Î¤Û¤ó¤Î¿ô¿Í¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢ËÍ¤Î¿´¤¬¼å¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¥Õ¥¡¥ó¤Î¿Í¤¿¤Á¤ËÂÐ¤·¤Æ¡ÈÊÉ¡É¤òºî¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¡£¿Éíå¤Ê¸ÀÍÕ¤ò¤«¤±¤é¤ì¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¶²ÉÝ¿´¤ÇÎý½¬¾ì¤Ê¤É¤Ç¤Î¥Õ¥¡¥ó¥µ¡¼¥Ó¥¹¤òÈò¤±¤¿¡£¡Ö¼«Ê¬¤ò¥×¥íÌîµåÁª¼ê¤È»×¤ï¤Ê¤¤¤Ç¡¢¤È¤¤¤¦¿´¶¤Ç¤·¤¿¡×¡£
¡¡¤½¤Î°ìÊý¤Ç¡¢Åö»þ¤ÎÃæÈªÀ¶´ÆÆÄ¤Ï¥Õ¥¡¥ó¤ä¥á¥Ç¥£¥¢¤Ø¤Î¥µ¡¼¥Ó¥¹Àº¿À¤Ï²¢À¹¡£ÆÃ¤ËÇòºê»á¤Ï¶ðÂç¤Î¸åÇÚ¤ËÅö¤¿¤ë¤¿¤á¡¢»Ø´ø´±¤«¤é¤ÏÀÑ¶ËÅª¤ÊÏª½Ð¤òÂ¥¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
¡ÖÃæÈª¤µ¤ó¤Ë¤Ï¸ÄÊÌ¤ÇÂÇ·â¤ò¶µ¤¨¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯¤Ê¤É¡¢¤¹¤´¤¯ÌÌÅÝ¤ò¤ß¤Æ¤â¤é¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤¿¤À¡¢ËÍ¤ò´¬¤¹þ¤ó¤Ç¤ÎÂÐ¥á¥Ç¥£¥¢¤È¤¤¤¦ÉôÊ¬¤Ë´Ø¤·¤Æ¤Ï¡¢ÀµÄ¾¤Ë¤¤¤¦¤È¿É¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£·ë²Ì¤â½Ð¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤Î¤ÇÌîµå°Ê³°¤ÇÁ°¤Ë½Ð¤¿¤¯¤Ê¤«¤Ã¤¿¤·¡Ø²¶¤Ï¤½¤¦¤¤¤¦¤Î¤¤¤¤¤«¤é¡¢¤½¤Ã¤È¤·¤Æ¤ª¤¤¤Æ¡Ù¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×
ÆÍÁ³¤ÎÆüËÜS¥¹¥¿¥á¥óÈ´Å§¤Ç¾×·â¥¢¡¼¥Á
¡¡°Õ¿Þ¤»¤º¤È¤âÃíÌÜ¤µ¤ì¤ë¥É¥é¥Õ¥È1°Ì¤Î´ÇÈÄ¤Ï½Å¤¯¤Î¤·¤«¤«¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¡Öº£¤Î¼«Ê¬¤À¤Ã¤¿¤é¡Ø¤½¤ó¤Ê¤³¤ÈÂç¾æÉ×¤À¤«¤é¡Ù¤È¸ª¤ò»Ù¤¨¤Æ¤¢¤²¤é¤ì¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¤Í¡£¤¢¤Îº¢¤Ï¿´¤¬¤½¤¦¤¸¤ã¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£¥Õ¥¡¥ó¤Î³§¤µ¤ó¤Ë¤â¿½¤·Ìõ¤Ê¤¤¤³¤È¤ò¤·¤¿¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¡£
¡¡¼þ°Ï¤«¤é¤Î¡È»ëÀþ¡É¤âÍî¤ÁÃå¤¤Ï¤¸¤á¤¿ÆþÃÄ4Ç¯ÌÜ¤Ë¤Ï½é¤Î³«Ëë¥¹¥¿¥á¥ó¤ò²Ì¤¿¤·92»î¹ç¤Ë½Ð¾ì¡£2017Ç¯¤Ï¥ì¥®¥å¥é¡¼¥·¡¼¥º¥ó34»î¹ç¤Î½Ð¾ì¤Ê¤¬¤é¡¢µåÃÄ½é¿Ê½Ð¤È¤Ê¤Ã¤¿ÆüËÜ¥·¥ê¡¼¥º¤Ç¤ÏÆÍÁ³¥¹¥¿¥á¥ó¤ËÈ´Å§¤µ¤ì¤¿¡£Âè1ÂÇÀÊ¤Ç±¦Á°ÂÇ¤òÊü¤Ä¤È¡¢Âè2ÂÇÀÊ¤ÇÅìÉÍµðÅê¼ê¤«¤éËÜÎÝÂÇ¤òÊü¤Ã¤¿¡£Çòºê»á¤Î¥×¥íÌîµå¿ÍÀ¸¤Ë¤ª¤¤¤Æ¸ì¤êÁð¤È¤Ê¤ë·àÅª¥¢¡¼¥Á¤À¤Ã¤¿¡£
¡Ö¼«Ê¬¤Î¤Ê¤«¤Î¥é¥¹¥È¥Á¥ã¥ó¥¹¤ÇÂÇ¤Æ¤¿¡£¥Ù¥ó¥Á¤Ç¥é¥ß¤Á¤ã¤ó¡Ê¥¢¥ì¥Ã¥¯¥¹¡¦¥é¥ß¥ì¥¹´ÆÆÄ¡Ë¤È¤Î¥Ï¥¤¥¿¥Ã¥Á¤Ï¡¢ËÍ»Ë¾å°ìÈÖ¶¯¤¯¼ê¤òÃ¡¤¤Þ¤·¤¿¡Ê¾Ð¡Ë¡£¡È¥Ð¥Á¥ó¡ª¡É¤È¤¤¤Ã¤¿µ²±¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡×¡£ÆþÃÄÄ¾¸å¤Î³ëÆ£¤·¤¿²áµî¤Ï¤½¤Î¸å¤Î¥×¥íÌîµå¿ÍÀ¸¤ò¹ï¤à¤¿¤á¤Î¡¢¤Ê¤¯¤Æ¤Ï¤Ê¤é¤Ê¤¤ÂçÀÚ¤Ê¥¹¥Æ¥Ã¥×¤À¤Ã¤¿¡£¡ÊÅòÀõÂç / Dai Yuasa¡Ë