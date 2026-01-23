カーテンを開けられて、思わず「シャー！」と威嚇してしまった猫さん。しかし、目の前に立っているのが飼い主さんだと気づいた瞬間、180度態度を変える様子がTikTok上で大バズり！記事執筆時点で514万再生を突破し、「飼い主だったら許すの可愛すぎやろ」「ごめんって言ってるように聞こえる♡」といった声が寄せられました！

【動画：威嚇した相手が『飼い主だと気付いたネコ』→次の瞬間……信じられないほど可愛い反応】

カーテンを開けられて「シャー！」したら…

TikTokアカウント「サビ猫まおちゃんねる（@maochan2025）」さまでは、サビ猫の「まお」ちゃんの甘えん坊でのんびりとした暮らしが紹介されています。

この日は猫ハウスの上にある"隠れ家"で休んでいたというまおちゃん。そこで、飼い主さんが様子を覗いてみようとカーテンをそっと開けてみると……

暗闇から2本の鋭い牙が見え、「シャーー！」と威嚇声が聞こえるではありませんか！どうやら警戒心を刺激してしまったようです。

飼い主さんだと気づいたまおちゃん

しかし、カーテンをめくったのが飼い主さんだとすぐに気づいた様子のまおちゃん。

シャーっという威嚇をやめ、瞬時に表情が柔らかくなり、鋭かった瞳もキュルっといつものまん丸おめめに戻りました！

そして、しばらくフリーズした後……

「フンフンフン」というような可愛らしい鳴き声で飼い主さんにご挨拶♡まるで「威嚇しちゃってごめんね？」と伝えているかのようです。

きっとカーテン裏でのんびり寝ていたために、突然カーテンを開けられてしまい、反射的に寝ぼけ眼で威嚇しちゃったんですよね！そんな勘違いも、その後の対応も愛らしいまおちゃんなのでした♪

態度が一変する様子に笑顔になる人続出！

鋭い威嚇を見せる様子から一変、甘えるような可愛らしい表情を見せてくれたまおちゃんの変化は、TikTokでも大きな話題に！

投稿は記事執筆時点で514万再生を突破し、「飼い主だったら許すの可愛すぎやろ」「ごめんって言ってるように聞こえる♡」「やっちゃったって聞こえるw」「可愛すぎませんか…？」といった声が寄せられました。

TikTokアカウント「サビ猫まおちゃんねる」さまは、今回ご紹介したまおちゃんの何気ない日常の様子を投稿しています。

飼い主さんのことが大好きで甘えん坊なまおちゃんを見て、ぜひ癒されてくださいね！

