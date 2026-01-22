攻殻機動隊 展 Ghost and the Shell】 会期：2026年1月30日～4月5日 会場：TOKYO NODE GALLERY A/B/C（虎ノ門ヒルズ ステーションタワー 45F） 住所：東京都港区虎ノ門2-6-2 チケット：一般2,500円～、高校生・中学生1,900円～、小学生1,200円～

攻殻機動隊展 Ghost and the Shell 製作委員会は、1月30日より開催予定のイベント「攻殻機動隊展 Ghost and the Shell」にて販売予定のオリジナル公式グッズ 第2弾を公開した。

本イベントは「攻殻機動隊」の全アニメシリーズを横断する史上初の大規模展。公開された第2弾のグッズにはWACKO MARIA、BRAIN DEAD、HATRA、thなどのアパレルブランドとのコラボ商品が登場。

さらに、空山基氏、米山舞氏、河村康輔氏、Weirdcore氏などのクリエイターとのコラボアイテム、さらには鍋島焼、博多織などの多様なアイテムとのコラボなど、攻殻機動隊だからこそ実現した特別アイテムが多数販売を予定している。

WACKO MARIA、BRAIN DEAD、HATRA、thとの注目のブランドコラボ

＜WACKO MARIA＞GHOST IN THE SHELL HAWAIIAN SHIRTSTYPE1

価格：39,600円

サイズ：M/L/XL/XXL

（会期途中販売 時期未定）

＜BRAIN DEAD＞Brain Dead x Ghost In The Shell Fuchikoma Button Up

価格：44,000円

サイズ：M/L/XL/XXL

（会期途中販売 時期未定）

＜HATRA＞特大ジャカード・タペストリー VJQN-Ghost in the Shell

価格：66,000円

サイズ：180cm×135cm

＜th＞PIXEL OVERPRINT TEE MOTOKO

価格：12,100円

サイズ：M/L/XL

空山基、米山舞、河村康輔、Weirdcoreらクリエイターとのコラボ商品

価格：2,200円

サイズ：B2サイズ

（2月下旬販売開始予定）

価格：880円

（2月下旬販売開始予定）

価格：8,250円

サイズ：M/L/XL/XXL

＜HAC | Haku Art of the Contemporary ＞模倣 Moho

価格：132,000円

サイズ：30cm×30cm

鍋島焼、博多織などの伝統工芸品などを含むプレミアムクラフト商品も登場

価格：770,000円

サイズ：W14cm×D16cm×H13.5cm

※受注販売

＜KIBIRU＞攻殻機動隊博多織 タチコマver.

価格： 132,000円

サイズ：横約67cm×縦約40cm

※受注販売

アニメ作品の原画資料を使用した商品などのオリジナルグッズ

<オリジナルグッズ>Tシャツ 16 GITS / DIG

価格：6,600円

サイズ：M/L/XL/XXL

＜オリジナルグッズ＞ マグカップ02 DIG

価格：3,300円

＜オリジナルグッズ＞ ナップサック02

価格：6,600円

＜オリジナルグッズ＞ リングノート04 タチコマ

価格：2,090円

(C)士郎正宗・講談社/攻殻機動隊展Ghost and the Shell製作委員会