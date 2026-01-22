「攻殻機動隊展 Ghost and the Shell」グッズ情報第2弾を公開。コラボアパレルなどが販売予定
攻殻機動隊展 Ghost and the Shell 製作委員会は、1月30日より開催予定のイベント「攻殻機動隊展 Ghost and the Shell」にて販売予定のオリジナル公式グッズ 第2弾を公開した。
本イベントは「攻殻機動隊」の全アニメシリーズを横断する史上初の大規模展。公開された第2弾のグッズにはWACKO MARIA、BRAIN DEAD、HATRA、thなどのアパレルブランドとのコラボ商品が登場。
さらに、空山基氏、米山舞氏、河村康輔氏、Weirdcore氏などのクリエイターとのコラボアイテム、さらには鍋島焼、博多織などの多様なアイテムとのコラボなど、攻殻機動隊だからこそ実現した特別アイテムが多数販売を予定している。
WACKO MARIA、BRAIN DEAD、HATRA、thとの注目のブランドコラボ
＜WACKO MARIA＞GHOST IN THE SHELL HAWAIIAN SHIRTSTYPE1
価格：39,600円
サイズ：M/L/XL/XXL
（会期途中販売 時期未定）
＜BRAIN DEAD＞Brain Dead x Ghost In The Shell Fuchikoma Button Up
価格：44,000円
サイズ：M/L/XL/XXL
（会期途中販売 時期未定）
＜HATRA＞特大ジャカード・タペストリー VJQN-Ghost in the Shell
価格：66,000円
サイズ：180cm×135cm
＜th＞PIXEL OVERPRINT TEE MOTOKO
価格：12,100円
サイズ：M/L/XL
空山基、米山舞、河村康輔、Weirdcoreらクリエイターとのコラボ商品
＜空山基×攻殻機動隊（原作）＞ポスター
価格：2,200円
サイズ：B2サイズ
（2月下旬販売開始予定）
＜米山舞×攻殻機動隊＞クリアファイル
価格：880円
（2月下旬販売開始予定）
＜Kosuke Kawamura×攻殻機動隊＞Tシャツ
価格：8,250円
サイズ：M/L/XL/XXL
＜HAC | Haku Art of the Contemporary ＞模倣 Moho
価格：132,000円
サイズ：30cm×30cm
鍋島焼、博多織などの伝統工芸品などを含むプレミアムクラフト商品も登場
＜YOYOYO＞攻殻機動隊「タチコマ鍋島焼」
価格：770,000円
サイズ：W14cm×D16cm×H13.5cm
※受注販売
＜KIBIRU＞攻殻機動隊博多織 タチコマver.
価格： 132,000円
サイズ：横約67cm×縦約40cm
※受注販売
アニメ作品の原画資料を使用した商品などのオリジナルグッズ
<オリジナルグッズ>Tシャツ 16 GITS / DIG
価格：6,600円
サイズ：M/L/XL/XXL
＜オリジナルグッズ＞ マグカップ02 DIG
価格：3,300円
＜オリジナルグッズ＞ ナップサック02
価格：6,600円
＜オリジナルグッズ＞ リングノート04 タチコマ
価格：2,090円
◤◢◤攻殻機動隊展Ghost and the Shell◢◤◢- 攻殻機動隊展 Ghost and the Shell【公式】 (@Gats_exhibition) January 21, 2026
🌏展覧会オリジナルグッズ情報第二弾🌏
第一弾と合わせて150種を超えるラインナップとなるグッズの第二弾を公開！
WACKO MARIA、BRAIN… pic.twitter.com/WAogPqvb5u
(C)士郎正宗・講談社/攻殻機動隊展Ghost and the Shell製作委員会