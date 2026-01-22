今回紹介するのは、X（旧Twitter）に投稿された、寒い冬でも元気いっぱいな猫ちゃん。なんと、この猫ちゃん寒そうな雪の上を元気よく駆け回っていたのだとか。投稿はXにて、19.3万回以上表示。1.1万件以上のいいねが寄せられていました。

【動画：庭に雪が積もった日→猫は『コタツで丸くなる』かと思いきや……まさかの光景】

猫なのにこたつで丸くならず…

今回、Xに投稿したのは「モカ猫」さん。登場したのは、猫のモカちゃんです。

日本人なら知らない人はいないといっても過言ではない「雪やこんこん」の歌。その中に「犬は喜び庭駆け回り 猫はこたつで丸くなる」という歌詞があることは有名です。

そう寒い冬の日において、猫はこたつで丸くなる…そういうイメージがありますが、実際はそうとは限らない模様。なんと今回、モカちゃんは雪が降り積もった庭を犬もビックリするくらい元気に駆け回っていたそうです。雪に足跡を残しながら、楽しそうに駆け回る姿は、なんとも微笑ましいです。

寒くても元気いっぱいなモカちゃんにX民もほっこり

雪の上を元気よく駆け回っていたモカちゃん。その様子を見たXユーザーたちからは、「元気な猫さんです」「かわいい毛玉」「その代わりにイッヌがこたつで丸くなりそうですね」「足跡もかわいいですね」「ネ～コはよろこび庭駆け回り…」などの声が多く寄せられていました。どうやら、多くの方が元気いっぱいなモカちゃんを見て心がほっこり温まった模様。これで寒い冬も乗り越えられそうですね。

Xアカウント「モカ猫」では、猫のモカちゃんとの穏やかな日常の様子などが投稿されています。モカちゃんの投稿はどれも可愛いものばかりです。

写真・動画提供：Xアカウント「モカ猫」さま

執筆：大竹 晋平

編集：ねこちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。