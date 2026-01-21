¡Ú¥Ñ¥·¥ª¥¹¡ÛÅß¤Î¥é¥¹¥È¥»¡¼¥ë¤¬¥¹¥¿¡¼¥È¡£¡Ö¤Þ¤ë¤Ç¤³¤¿¤Ä¥½¥Ã¥¯¥¹¡×¤Ï30¡ó¥ª¥Õ¤Ë¡Ô21Æü¡Á25Æü¡Õ
¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¥×¥é¥¶¡Ö¥Ñ¥·¥ª¥¹¡×¤¬Ëè½µÈ¯¹Ô¤·¤Æ¤¤¤ë¥Á¥é¥·¤«¤é¡¢ÃíÌÜ¥¢¥¤¥Æ¥à¤ò¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡Ê¸æÅÂ¾ìÅ¹¤ò½ü¤¯¡Ë¡£
º£½µ¤«¤é¡ÖÅß¤ÎLASTSALE¡×¤¬¥¹¥¿¡¼¥È¡£ÅßÊª¤¬¤ªÇã¤¤ÆÀ²Á³Ê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Çä¤ê½Ð¤·´ü´Ö¤Ï¡¢2026Ç¯1·î21Æü¤«¤é25Æü¤Þ¤Ç¤Ç¤¹¡£
¥«¥Ã¥È¥½¡¼¤Ï539±ß¤«¤é
ÆÃÀß¥³¡¼¥Ê¡¼¤Ç¤Ï¡¢¥·¥ê¡¼¥ºÎß·×ÈÎÇä¿ô1600ËüÂÆÍÇË¤Î¡Ö¤Þ¤ë¤Ç¤³¤¿¤Ä¡×¡Ê²¬ËÜ¡Ë¥·¥ê¡¼¥º¤Î°ìÉô¾¦ÉÊ¤¬3³ä°ú¤¤Ë¡£ÉØ¿ÍËÉ´¨¥ë¡¼¥à¥½¥Ã¥¯¥¹¡¦¥ì¥Ã¥°¥¦¥©¡¼¥Þ¡¼³Æ¼ï¡Ê1595±ß¡Á1925±ß¡Ë¤âÂÐ¾Ý¤Ç¤¹¡£´ü´Ö¡¦¿ôÎÌ¸ÂÄê¤Ê¤Î¤Ç¡¢»î¤·¤Æ¤ß¤¿¤¤¿Í¡¢Çã¤¤Â¤·¤¿¤¤¿Í¤ÏÁá¤á¤Ë¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¤Þ¤¿¡¢330±ß¥¢¥¤¥Æ¥à¤â½¼¼Â¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Î¢µ¯ÌÓ¤ÎÉØ¿Í¥¤¥ó¥Ê¡¼¤ä¥ì¥®¥ó¥¹¡¦¥¿¥¤¥Ä¤Ê¤É¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤è¡£
ÅßÊª¤Î¥¯¥ê¥¢¥é¥ó¥¹¥»¡¼¥ë¤â¸«Æ¨¤»¤Þ¤»¤ó¡£ÉØ¿Í¥«¥Ã¥È¥½¡¼¤Ï539±ß¤«¤é¡¢ÉØ¿Í¥Ë¥Ã¥È¤Ï979±ß¤«¤é¡£
¤Ê¤ª¡¢¤é¤é¤Ý¡¼¤ÈÌ¾¸Å²°¤ß¤Ê¤È¥¢¥¯¥ë¥¹Å¹¡¢¤é¤é¤Ý¡¼¤ÈÌç¿¿Å¹¤Ç¤Ï¼è¤ê°·¤¤¤¬¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
ÉØ¿Í¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¡¦¥³¡¼¥È¤Ï1969±ß¤«¤é¡£¥¢¥¦¥¿¡¼¤¬2000±ß°Ê²¼¤ÇÇã¤¨¤ë¤Î¤Ï¤ªÇã¤¤ÆÀ¤Ç¤¹¤è¤Í¡£
¤Þ¤À¤Þ¤À´¨¤¤Æü¤¬Â³¤¯¤Î¤Ç¡¢Äã¥³¥¹¥È¤ÇÅßÊª¤ÎÇã¤¤Â¤·¤ò¤¹¤ë¤Î¤â¤¢¤ê¤Ç¤¹¡£
¥µ¥ó¥ê¥ª¥°¥Ã¥º¤âÂçÎÌ¡ª
¥Á¥é¥·¤ò¤ß¤ë¤È¡¢¥µ¥ó¥ê¥ª¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¥º¤Î¥¢¥¤¥Æ¥à¤âÂçÎÌ¤Ç¤¹¡£
¥ì¥¸¤Ç"2³ä°ú¤"¤Ë¤Ê¤ë¾¦ÉÊ¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¥Þ¥¹¥³¥Ã¥È¥¡¼¥Û¥ë¥À¡¼¡¢¥Ý¡¼¥Á¡¢¹³¶ÝÊÝÂ¸ÍÆ´ï2¸Ä¥»¥Ã¥È¡¢¥á¥é¥ß¥ó¥¿¥ó¥Ö¥é¡¼¤Ê¤É¤¬ÂÐ¾Ý¤Ç¡¢²«¿§¤Î¥¿¥°¤¬ÌÜ°õ¤Ç¤¹¡£
¥µ¥ó¥ê¥ª¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¥º¤ÈCECIL McBEE¡Ê¥»¥·¥ë¥Þ¥¯¥Ó¡¼¡Ë¤È¤Î¥³¥é¥Ü¾¦ÉÊ¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£½÷À¸þ¤±¤Î¥ë¡¼¥à¥¦¥§¥¢¤Ï2970±ß¤Ç¤¹¡£
¤Ê¤ª¡¢»°±º½éÀ¼Å¹¡¢¥¤¥³¥¢¥¹Àé¾ëÂæÅ¹¡¢¥»¥Ö¥ó¥Ñ¡¼¥¯Å·ÈþÅ¹¡¢¤é¤é¤Ý¡¼¤ÈÌç¿¿Å¹¡¢ÄÅÅÄ¾Â¥Ó¡¼¥ÈÅ¹¤Ç¤Ï¥µ¥ó¥ê¥ª¥°¥Ã¥º¤Î¼è¤ê°·¤¤¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¡ÊÅìµþ¥Ð¡¼¥²¥ó¥Þ¥Ë¥¢ÊÔ½¸Éô Êæ¹âçýè½¡Ë