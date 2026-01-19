日本ハムの田宮裕涼捕手、水野達稀内野手、郡司裕也捕手が１８日放送のフジテレビ系特番「ジャンクＳＰＯＲＴＳプロ野球スター集結！ＳＢ ｖｓ阪神再び！トーク日本一決定ＳＰ」（午後７時）に出演。日本ハム伝統の“アイドルユニット”への率直な思いを明かす一幕があった。

セ・パ両リーグのスター選手２４人が大集結。トーク日本一を目指して競い合った今回。

「ファンフェスだけ登場するアイドルユニットがありまして。清宮フレンズって言うんですけど」とファン感謝祭限定で清宮幸太郎内野手中心に手たちが女装などして踊るユニット「清宮フレンズ」について話し出した田宮。

ここで水野も「僕は絶対、踊らないですね。本当に気持ち悪くて」とバッサリ。その上で「清宮フレンズに所属した選手は年々、誰かが抜けていく」と嫌なジンクスまで披露した。

ここで田宮が「ジャイアンツに行った瑛斗さんもそうなんですけど」と昨季から日本ハムから巨人移籍の田中瑛斗投手を見ながら一言。

当の田中は清宮とはドラフト同期入団の立場から「そうです。第一期からの初期メンバーです」と明かしたものの「抜けて良かったと思ってます」と正直に口にしていた。