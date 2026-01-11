「out of date」の意味は？「date」が表しているものはなに…！？【1分英会話】

ネイティブも使ってる！知っていたらかっこいい英会話フレーズを毎日ひとつ勉強しませんか？簡単な単語で構成されているのに、意外と意味を知らない...そんなフレーズをご紹介します！

正解を知りたい人は、もう少しスクロールしてみてください。

あなたはこのフレーズの意味がわかりましたか？

直訳しても意味が通じません。

意外と難しいこのフレーズ。

果たして、正解は？

正解は「時代遅れの」でした！

「date」には「日づけ、期日」という意味のほかに「年代、時代」という意味があります。

「out of date」は、直訳すると「時代の外」という意味。つまり「時代遅れの」という意味で使われます。

反対に「up to date」というと「最新式の、現代的に」という意味になりますよ。

「His ideas are out of date and need to be reconsidered.」

（彼のアイディアは時代遅れなので、再考の必要がある）

あなたはわかりましたか？

毎日1分英会話で、知って得するフレーズを学びましょう！

※解答は複数ある場合があります。