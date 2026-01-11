「out of date」の意味は？「date」が表しているものはなに…！？【1分英会話】
ネイティブも使ってる！知っていたらかっこいい英会話フレーズを毎日ひとつ勉強しませんか？簡単な単語で構成されているのに、意外と意味を知らない...そんなフレーズをご紹介します！
「out of date」の意味は？
意外と難しいこのフレーズ。
直訳しても意味が通じません。
あなたはこのフレーズの意味がわかりましたか？
正解を知りたい人は、もう少しスクロールしてみてください。
果たして、正解は？
正解は「時代遅れの」でした！
「date」には「日づけ、期日」という意味のほかに「年代、時代」という意味があります。
「out of date」は、直訳すると「時代の外」という意味。つまり「時代遅れの」という意味で使われます。
反対に「up to date」というと「最新式の、現代的に」という意味になりますよ。
「His ideas are out of date and need to be reconsidered.」
（彼のアイディアは時代遅れなので、再考の必要がある）
あなたはわかりましたか？
毎日1分英会話で、知って得するフレーズを学びましょう！
※解答は複数ある場合があります。
