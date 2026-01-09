»Ò¤É¤â¤¬Âç³Ø¿Ê³Ø¤Ç²È¤ò½Ð¤Æ¡Ä25Ç¯Â³¤±¤¿¡È¤ªÊì¤µ¤ó¡É¤¬½ª¤ï¤Ã¤¿¡¡¡ÖÎÞ¤¬¤¢¤Õ¤ì¤Æ»ß¤Þ¤é¤Ê¤¤¡×¡ÖÏ¢Íí¤·¤¿¤¤¾×Æ°¤òÍÞ¤¨¤é¤ì¤Ê¤¤¡×¡¢¤³¤ì¤Ã¤ÆÊÑ¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©¡Ú¼Ò²ñÊ¡»ã»Î¤¬²òÀâ¡Û
¡Öµ¤¤Å¤¤¤¿¤é¡¢²È¤ÎÃæ¤¬¤³¤ó¤Ê¤ËÀÅ¤«¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤Í¡£¡×52ºÐ¤ÎÎÓ¤µ¤ó¡Ê²¾Ì¾¡Ë¤Ï¡¢Ëö¤Ã»Ò¤¬Âç³Ø¿Ê³Ø¤Ç²È¤ò½Ð¤¿½Õ¡¢½é¤á¤Æ¤½¤ÎÀÅ¤±¤µ¤Ëµ¤¤Å¤¤Þ¤·¤¿¡£Ä«µ¯¤¤Æ¤âÃ¯¤Ë¤â¸Æ¤Ð¤ì¤Ê¤¤¡¢ÎäÂ¢¸Ë¤Î¥«¥ì¥ó¥À¡¼¤Ë½ñ¤¹þ¤àÍ½Äê¤¬¤Ê¤¤¡¢ÀöÂõÊª¤¬¶Ã¤¯¤Û¤É¾¯¤Ê¤¤¡£25Ç¯´ÖÂ³¤±¤Æ¤¤¿¡Ö¤ªÊì¤µ¤ó¡×¤È¤¤¤¦Ìò³ä¤¬¡¢¤¢¤ëÆüÆÍÁ³½ª¤ï¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ê´¶³Ð¤Ë½±¤ï¤ì¤¿¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£Í¼¿©¤Î½àÈ÷¤ò¤·¤Ê¤¬¤é¡¢ÎÞ¤¬¤¢¤Õ¤ì¤Æ»ß¤Þ¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿Æü¤â¤¢¤Ã¤¿¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
¡ÚÌ¡²è¡ÛÉ×¤¬Ìë¤ÊÌë¤ÊÉô²°¤Ë¤³¤â¤Ã¤Æ¡Ö·¯¤À¤±¤À¤è¡×¡ÄºÊ¤¬ÅÜ¤ë¤è¤ê¤â¾Ð¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡ÈÉâµ¤Áê¼ê¡É¤È¤Ï
»Ò¤É¤â¤¬²È¤ò½Ð¤Æ¤¤¤Ã¤¿¤¢¤È¡¢¤Õ¤È´¶¤¸¤ë¼ä¤·¤µ¤äÊªÂ¤ê¤Ê¤µ¡£¡Ö¶õ¤ÎÁã¾É¸õ·²¡×¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤òÊ¹¤¤¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢¤³¤ì¤ÏÆÃÊÌ¤ÊÉÂµ¤¤ÎÌ¾Á°¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢»Ò°é¤Æ¤ò½ª¤¨¤¿¿Æ¤Ê¤éÃ¯¤Ç¤â·Ð¸³¤·¤¦¤ë¡¢¼«Á³¤Êµ¤»ý¤Á¤ÎÊÑ²½¤òÉ½¤·¤¿¸À¤¤Êý¤Ç¤¹¡£Êì¿Æ¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢Éã¿Æ¤äÁÄÉãÊì¤âÆ±¤¸¤è¤¦¤Êµ¤»ý¤Á¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¤Ç¤â¡¢¤³¤Î¼ä¤·¤µ¤Ï½ª¤ï¤ê¤Î¥µ¥¤¥ó¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¿·¤·¤¤¼«Ê¬¤Î»þ´Ö¤ä¿ÍÀ¸¤Î¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Î»Ï¤Þ¤ê¤Î¥µ¥¤¥ó¤Ç¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¾¯¤·¤º¤Ä¡¢¼«Ê¬¤é¤·¤¤À¸³è¤ä³Ú¤·¤ß¤ò¸«¤Ä¤±¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë»þ´ü¤Ç¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
ºÇ½é¤ËË¬¤ì¤ëÊÑ²½
»Ò¤É¤â¤¬ÁãÎ©¤Ä¤È¡¢Æü¾ïÀ¸³è¤ËÍÍ¡¹¤ÊÊÑ²½¤¬¸½¤ì¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤º¡¢²È¤ÎÃæ¤Î²»¤¬ÊÑ¤ï¤ê¤Þ¤¹¡£»Ò¤É¤â¤È°ì½ï¤ËÁª¤ó¤Ç¤¤¤¿Í¼ÈÓ¤Î¥á¥Ë¥å¡¼¤ä¡¢½µËö¤Ë²ÈÂ²¤Ç³Ú¤·¤ó¤Ç¤¤¤¿¥Æ¥ì¥ÓÈÖÁÈ¡£¤³¤ì¤Þ¤ÇÅö¤¿¤êÁ°¤À¤Ã¤¿À¸³è²»¤¬¾Ã¤¨¡¢ÀÅ¼ä¤¬²È¤ÎÃæ¤Ë¹¤¬¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç»Ò¤É¤â¤Î¹Ô»ö¤ä½¬¤¤»ö¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ¤¤¤¿¼«Ê¬¤ÎÍ½Äê¤¬¤Ê¤¯¤Ê¤ê¡¢ÎäÂ¢¸Ë¤ËÅ½¤Ã¤¿Í½ÄêÉ½¤¬¿¿¤ÃÇò¤Ë¤Ê¤ê¡¢Çã¤¤Êª¥ê¥¹¥È¤âÃ»¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢¼«Ê¬¤Î°ìÆü¤Î¹ÔÆ°¤¬Êø¤ì¤Þ¤¹¡£¡Ö¡»»þ¤Þ¤Ç¤ËÍ¼¿©¤òºî¤é¤Ê¤¤ã¡×¡ÖÀöÂõÊª¤ò¼è¤ê¹þ¤Þ¤Ê¤¤ã¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¡¢»Ò¤É¤âÃæ¿´¤Î¥¹¥±¥¸¥å¡¼¥ë¤¬¤Ê¤¯¤Ê¤ë¤È¡¢»þ´Ö¤Î»È¤¤Êý¤¬¤ï¤«¤é¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¿Í¤â¾¯¤Ê¤¯¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¡ÖÉ×¤ÈÆó¿Í¤¤ê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¡¢²¿¤òÏÃ¤»¤Ð¤¤¤¤¤«¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤¦À¼¤âÂ¿¤¯Ê¹¤«¤ì¤Þ¤¹¡£Ä¹Ç¯¡¢»Ò¤É¤â¤ò²ð¤·¤Æ¥³¥ß¥å¥Ë¥±¡¼¥·¥ç¥ó¤ò¼è¤Ã¤Æ¤¤¿É×ÉØ¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢¤³¤ì¤ÏÂç¤¤ÊÅ¾´¹ÅÀ¤Ç¤¹¡£
ÁÓ¼º´¶¤ÎÀµÂÎ¤òÃÎ¤ë
¤³¤ÎÁÓ¼º´¶¤Ï¡¢·è¤·¤Æ°Û¾ï¤Ê¤â¤Î¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤·¤«¤·Å¬ÀÚ¤ËÂÐ½è¤·¤Ê¤¤¤ÈÅ¬±þ¾ã³²¤ä¤¦¤ÄÉÂ¤Ø¤È¿Ê¹Ô¤¹¤ë¥ê¥¹¥¯¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¼Ò²ñÊ¡»ã»Î¤Î»ëÅÀ¤«¤é¡¢¤¤¤¯¤Ä¤«¤Î¤è¤¯¤¢¤ëµ¿Ìä¤Ë¤ªÅú¤¨¤·¤Þ¤¹¡£
Q: ¤³¤ÎÈá¤·¤µ¤ÏÉÂµ¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©
A: ¤¤¤¤¤¨¡¢Àµ¾ï¤ÊÁÓ¼ºÈ¿±þ¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤¬Â¿¤¤¤Ç¤¹¡£Ä¹Ç¯Ã´¤Ã¤Æ¤¤¿Ìò³ä¤¬ÊÑ²½¤¹¤ë¤È¤¡¢¿Í¤ÏÃ¯¤Ç¤âÁÓ¼º´¶¤ò³Ð¤¨¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤Ï¿´¤¬·ò¹¯¤Ëµ¡Ç½¤·¤Æ¤¤¤ë¾Úµò¤È¤â¤¤¤¨¤Þ¤¹¡£
Q: ¤¤¤Ä¤Þ¤Ç¤³¤Îµ¤»ý¤Á¤¬Â³¤¯¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©
A: ¸Ä¿Íº¹¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢Â¿¤¯¤Î¿Í¤Ï¿ô¥«·î¤«¤éÈ¾Ç¯¤Û¤É¤Ç¿·¤·¤¤À¸³è¥ê¥º¥à¤ËÅ¬±þ¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£¤¿¤À¤·¡¢¾Ç¤ëÉ¬Í×¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¼«Ê¬¤Î¥Ú¡¼¥¹¤Ç¿Ê¤á¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤¬ÂçÀÚ¤Ç¤¹¡£
Q: »Ò¤É¤â¤ËÏ¢Íí¤·¤¿¤¤¾×Æ°¤òÍÞ¤¨¤é¤ì¤Þ¤»¤ó
A: ºÇ½é¤Ï¼«Á³¤Ê´¶¾ð¤Ç¤¹¡£¤¿¤À¤·¡¢»Ò¤É¤â¤Î¼«Î©¤òÂº½Å¤·¤Ê¤¬¤é¡¢Ï¢Íí¤ÎÉÑÅÙ¤ä¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤ò½ù¡¹¤ËÄ´À°¤·¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤ò¤ª¤¹¤¹¤á¤·¤Þ¤¹¡£¡Ö½µ1²ó¤ÎÅÅÏÃ¡×¤Ê¤É¡¢¤ª¸ß¤¤¤Ë¿´ÃÏ¤è¤¤¥ë¡¼¥ë¤òºî¤ë¤È¤è¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¾®¤µ¤ÊºÆ½ÐÈ¯¤Î»öÎã
¼ÂºÝ¤Ë¡¢¤³¤ÎÅ¾µ¡¤òÁ°¸þ¤¤ËÂª¤¨¤ÆºÆ½ÐÈ¯¤·¤¿¿Í¤ÎÎã¤ò¤´¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£
¢¦»öÎã1¡§¼ñÌ£¤ò»Å»ö¤ËÊÑ¤¨¤¿»³ÅÄ¤µ¤ó¡Ê54ºÐ¡Ë
»³ÅÄ¤µ¤ó¡Ê²¾Ì¾¡Ë¤Ï¡¢»Ò°é¤ÆÃæ¤ËÆÈ³Ø¤Ç³Ø¤ó¤À¥Ñ¥óºî¤ê¤ò¡¢»Ò¤É¤â¤ÎÁãÎ©¤Á¤òµ¡¤ËËÜ³Ê²½¤µ¤»¤Þ¤·¤¿¡£ÃÏ°è¤Î¸øÌ±´Û¤Ç·î1²ó¤Î¥Ñ¥ó¶µ¼¼¤ò³«¤¯¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¡¢º£¤Ç¤ÏÀ¸ÅÌ¤µ¤ó¤È¤Î¤ª¤·¤ã¤Ù¤ê¤¬³Ú¤·¤ß¤À¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£¡Ö»Ò°é¤ÆÃæ¤Ï¡Ø¤¤¤Ä¤«¤ä¤ê¤¿¤¤¡Ù¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤ò¡¢º£¤³¤½¼Â¸½¤Ç¤¤ë¡×¤È¾Ð´é¤Ç¸ì¤ê¤Þ¤¹¡£
¢¦»öÎã2¡§¥Ü¥é¥ó¥Æ¥£¥¢¤Ç¿·¤·¤¤¤Ä¤Ê¤¬¤ê¤òÆÀ¤¿º´Æ£¤µ¤ó¡Ê56ºÐ¡Ë
º´Æ£¤µ¤ó¡Ê²¾Ì¾¡Ë¤Ï¡¢½µ2²ó¡¢ÃÏ°è¤Î»Ò¤É¤â¿©Æ²¤Ç¥Ü¥é¥ó¥Æ¥£¥¢¤ò»Ï¤á¤Þ¤·¤¿¡£¡Ö¼«Ê¬¤Î»Ò¤É¤â¤Ë¤Ï¼ê¤¬¤«¤«¤é¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤±¤ì¤É¡¢ÃÏ°è¤Ë¤Ï»Ù±ç¤òÉ¬Í×¤È¤¹¤ë»Ò¤É¤â¤¬¤¤¤ë¡×¤Èµ¤¤Å¤¤¤¿¤³¤È¤¬¤¤Ã¤«¤±¤Ç¤¹¡£¤½¤³¤Ç½Ð²ñ¤Ã¤¿¥Ü¥é¥ó¥Æ¥£¥¢Ãç´Ö¤È¤Ï¡¢³èÆ°¸å¤Ë¤ªÃã¤ò¤¹¤ë´Ø·¸¤Ë¤Ê¤ê¡¢¿·¤·¤¤Í§¿Í¤¬¤Ç¤¤¿¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
º£Æü¤«¤é¤Ç¤¤ë3¤Ä¤Î¥¢¥¯¥·¥ç¥ó
¡Ö²¿¤«¤é»Ï¤á¤ì¤Ð¤¤¤¤¤«¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤¦¿Í¤Î¤¿¤á¤Ë¡¢¶ñÂÎÅª¤Ê¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¥×¥é¥ó¤ò¤´Äó°Æ¤·¤Þ¤¹¡£
¢¦1. ½µ1²ó¤Î³°½Ð½¬´·¤òºî¤ë
¤Þ¤º¤Ï¾®¤µ¤¯»Ï¤á¤Þ¤·¤ç¤¦¡£Ëè½µ·è¤Þ¤Ã¤¿ÍËÆü¤Ë¡¢¿Þ½ñ´Û¤ä¥«¥Õ¥§¡¢¸ø±à¤Ê¤É¡¢²È¤Î³°¤Ë½Ð¤ë½¬´·¤òºî¤ê¤Þ¤¹¡£ÌÜÅª¤¬¤Ê¤¯¤Æ¤â¹½¤¤¤Þ¤»¤ó¡£³°¤Ë½Ð¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¼«Á³¤È¿·¤·¤¤»É·ã¤¬ÆÀ¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
¢¦2. ÃÏ°è¤Î¥µ¡¼¥¯¥ë¤äSNS¤Ç¶½Ì£¤Î¤¢¤ë³èÆ°¤òÃµ¤¹
»Ô¶èÄ®Â¼¤Î¹Êó»ï¤ä¸øÌ±´Û¤Î·Ç¼¨ÈÄ¤Ë¤Ï¡¢ÍÍ¡¹¤Ê¥µ¡¼¥¯¥ë¾ðÊó¤¬ºÜ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢Facebook¤äInstagram¤Ç¡Ö¡»¡»»Ô ¥µ¡¼¥¯¥ë¡×¡Ö¼ñÌ£ ¶µ¼¼¡×¤Ê¤É¤È¸¡º÷¤¹¤ë¤È¡¢ÃÏ°è¤Î³èÆ°¤¬¸«¤Ä¤«¤ê¤Þ¤¹¡£¤Þ¤º¤Ï¸«³Ø¤«¤é»Ï¤á¤Æ¤ß¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¶ñÂÎÅª¤Ë¤Ï¡¢°Ê²¼¤Î¤è¤¦¤ÊÁªÂò»è¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¦Ã»´ü¹ÖºÂ¡Ê3¥«·îÄøÅÙ¤Î¶µ¼¼¤Ï»Ï¤á¤ä¤¹¤¤¡Ë
¡¦¼ñÌ£¤Î¥µ¡¼¥¯¥ë¡Ê¼ê·Ý¡¢ÆÉ½ñ¡¢¥¦¥©¡¼¥¥ó¥°¤Ê¤É¡Ë
¡¦¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£¡Ê»þ´Ö¤ä¾ì½ê¤ÎÀ©Ìó¤¬¾¯¤Ê¤¤¡Ë
¢¦3. ²ÈÂ²¤È¤Î¿·¤·¤¤¥ë¡¼¥ë¤òºî¤ë
É×ÉØÆó¿Í¤ÎÀ¸³è¡¢»Ò¤É¤â¤È¤ÎÅ¬ÀÚ¤Êµ÷Î¥´¶¤Ê¤É¡¢¿·¤·¤¤²ÈÂ²¤Î¤¢¤êÊý¤òÏÃ¤·¹ç¤¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡£Îã¤¨¤Ð¡¢
¡¦É×ÉØ¤Ç·î1²ó¤Î³°¿©Æü¤òÀß¤±¤ë
¡¦»Ò¤É¤â¤È¤ÎÏ¢Íí¤Ï½µËö¤Î¤ß
¡¦¼«Ê¬¤À¤±¤Î»þ´Ö¤ò½µ¤Ë¿ô»þ´Ö³ÎÊÝ¤¹¤ë
¤³¤¦¤·¤¿¥ë¡¼¥ë¤òÌÀÊ¸²½¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¤ª¸ß¤¤¤ÎÌò³ä¤ËÂÐ¤¹¤ë²áÅÙ¤Ê´üÂÔ¤¬Ä´À°¤µ¤ì¡¢¥¹¥È¥ì¥¹¤¬¸º¤ê¤Þ¤¹¡£
¶õ¤ÎÁã¤«¤é»Ï¤Þ¤ëºÆ½ÐÈ¯
¶õ¤ÎÁã¤Ë¤Ê¤Ã¤¿²È¤Ï¡¢³Î¤«¤ËÀÅ¤«¤Ç¤¹¡£ºÇ½é¤Ï¤½¤ÎÀÅ¤±¤µ¤Ë¸ÍÏÇ¤¦¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢¾¯¤·¤º¤Ä¼«Ê¬¤À¤±¤Î»þ´Ö¤ò³Ú¤·¤àÍ¾Çò¤È¤·¤Æ¼õ¤±»ß¤á¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£Ä¹Ç¯¡¢»Ò°é¤Æ¤ËÈñ¤ä¤·¤Æ¤¤¿Æü¡¹¤Î·Ð¸³¤Ï¡¢¤¢¤Ê¤¿¤Î¿ÍÀ¸¤ÎÂç¤¤ÊÊõÊª¤Ç¤¹¡£¤½¤Î·Ð¸³¤¬¤¢¤ë¤«¤é¤³¤½¡¢¤³¤ì¤«¤é¤ÎÀ¸³è¤ä¿·¤·¤¤½Ð²ñ¤¤¤Ë¡¢Íî¤ÁÃå¤¤¤¿»ëÅÀ¤È²¹¤«¤µ¤ò»ý¤Ã¤Æ¸þ¤¹ç¤¦¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤º¤Ï¾®¤µ¤Ê°ìÊâ¤«¤é»Ï¤á¤Æ¤ß¤Þ¤·¤ç¤¦¡£ÀÅ¤«¤Ë¤Ê¤Ã¤¿²È¤ÎÃæ¤Ç¡¢¼«Ê¬¼«¿È¤Î»þ´Ö¤òÂçÀÚ¤Ë¤·¤Ê¤¬¤é¡¢¿·¤·¤¤Æü¡¹¤ÎºÆ½ÐÈ¯¤ò·Þ¤¨¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¡Ú´Æ½¤¡Û¾¡¿å·ò¸ã¡Ê¤«¤Ä¤ß¤º¡¦¤±¤ó¤´¡Ë¼Ò²ñÊ¡»ã»Î¡¢»º¶È¥«¥¦¥ó¥»¥é¡¼¡¢Íý³ØÎÅË¡»Î¡¡¿ÈÂÎ¾ã¤¬¤¤¼Ô¡ÊHIV´¶À÷¾É¡Ë¡¢Àº¿À¾ã¤¬¤¤¼Ô¡ÊÁÐ¶Ë¾É¶·¿¡Ë¡¢¥»¥¯¥·¥ã¥ë¥Þ¥¤¥Î¥ê¥Æ¥£¡Ê¥²¥¤¡Ë¤ÎÅö»ö¼Ô¡£¸½ºß¤Ï¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥«¥¦¥ó¥»¥ê¥ó¥°¥µ¡¼¥Ó¥¹¤òÄó¶¡¤¹¤ë¡ÖÍ¦¼Ô¤ÎÉô²°¡×ÂåÉ½¡£
¡Ê¤Þ¤¤¤É¤Ê¥Ë¥å¡¼¥¹¡¿¤â¤¯¤â¤¯¥é¥¤¥¿¡¼¥º¡Ë