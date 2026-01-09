鏡を通じて交錯する二つの世界！衝撃のラストに「え…そういうこと!?」読者の驚きの声が相次ぐ【作者インタビュー】
物語の舞台は、古い洋館の3階。廊下の突き当たりには、大きな姿見の鏡が壁に埋め込まれていた。ある日、お団子ヘアの少女・カメリアがその鏡の前に立つと、その向こう側から黒髪の少女がこちらを見つめていた。鏡の中の少女は「私はローズ。ここに住んでいるの」とカメリアに自己紹介し、2人はすぐに仲良くなるのだが…！本作を描いたのは、2017年に読切漫画「ハッピー・モーニング」が「月刊コミックゼノン」(コアミックス)に掲載され、商業デビューを果たした漫画家・三堂マツリ(@mido_mads)さん。「ブラック・テラー」や「ブラッディ・シュガーは夜わらう」(全3巻)も単行本として刊行されている。今注目の作家・三堂マツリさんに話を聞いてみた。
本作では、“鏡”というアイテムを通して、こちら側と向こう側、2つの世界が静かにつながっていく。日常の延長線上にあるはずの空間に、わずかな違和感が差し込まれていく構成が印象的だ。
作者である三堂マツリさんに、制作時にこだわった点について聞くと、「あちらとこちらで色を反転させ、少女たちのキャラクターや衣装も白と黒で対比させたところです」と話してくれた。「お互いの存在が際立つよう意識した」と語るように、ビジュアル面でも2つの世界の違いが丁寧に描き分けられている。
「少し陰気で、日常から一歩ずれた奇妙な世界観を描くのが好き」だという三堂さん。本作でも三堂さん独特の空気感が物語全体を包み込んでおり、読者からは、「途中で気づいた」「最後まで読んで、思わず声が出た」といった反応が寄せられたほか「きれいだけど、少し怖い」「時って残酷」といった感想も多く見られた。静かな語り口だからこそ、ラストで明らかになる真実が強く印象に残るという声も少なくない。
今後については、「不定期ですが、SNSに短編の読切作品を中心に発表していく予定です。気長に待っていただけたら」と制作への思いを話してくれた。今後も、日常と非日常の境界を描く作品に期待が高まる。
ささやかな日常の裏側に、ひっそりと異質な世界が顔をのぞかせる本作「鏡の中のお友達」。かわいらしい絵柄の中に潜む違和感や余韻を楽しみたい人、少し不思議な物語が好きな人は、ぜひ一度読んでみてほしい。
取材協力：三堂マツリ(@mido_mads)