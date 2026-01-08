俳優のユースケ・サンタマリア（54）が8日放送のテレビ東京「ナゼそこ？＋」（木曜 後8・58）に出演し、「10日以上いたら戻れない」と思うほど気に入った場所を明かした。

ユースケは「何年か前に初めてハワイに行ったんですよ」と明かし「それまで行ったことがなくて、行きたいと思ったこともなかったし。当時って正月、芸能人ハワイに行くみたいな、年末年始。到着する人、片っ端からインタビュー、なんだこりゃって思っていたの」と言う。

だが「妻が行きたいって言って、背中押されて。まあ行ったことないし、行ってみるかって行ったら、こんな素敵な所あったの？もうさ、これでいいんだみたいな。もう戻れないと思って1週間で帰ってきましたけど、もう10日以上いたら戻れない」と語った。

それを聞いた元フジテレビでフリーアナウンサーの加藤綾子も「私もそれこそ入社2年目ぐらいの時に、家族でスイスに行ったら、もう帰りたくなかったです。なんかもう、辞めたいなって」と明かすと、共演の女優・筧美和子は「早くないですか?」と突っ込んだ。だが、ユースケは「本当にそれで辞める人いると思うんだよね」としみじみと語った。