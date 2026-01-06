三菱が手がけた夢のレーシングカー

人気のレーシングゲーム「グランツーリスモ」シリーズに、世界中の自動車メーカーと協力して生み出された架空の車両「ビジョン グランツーリスモ」シリーズが登場します。その中でも、三菱自動車が開発に協力したのが「XR-PHEV エボリューション」です。

世界中で人気のレーシングゲーム「グランツーリスモ」シリーズ。このゲームには、世界中の自動車メーカーと協力して生み出された架空の車両「ビジョン グランツーリスモ」シリーズが登場します。その中でも、三菱自動車が開発に協力した「XR-PHEV エボリューション ビジョン グランツーリスモ」（以下、XR-PHEV エボ）は、同社の技術力とデザイン哲学が注ぎ込まれた特別な一台です。

XR-PHEV エボのベースとなったのは、2013年の東京モーターショーで発表された「MITSUBISHI Concept XR-PHEV」。この車両のデザインテーマである「アスリートフォルム」は、スポーツ選手の力強さや瞬発力を表現するもので、XR-PHEV エボではその特徴をさらに進化させています。

フロントグリルは、三菱の象徴であるスリーダイヤマークを基点にしたウェッジ状のデザインで、クラウチングスタートを切るアスリートの緊張感を再現。また、前後フェンダーの張り出しや20インチの大径ホイールは、車全体にスポーティな印象を与えています。

車両性能にも目を見張るものがあります。XR-PHEV エボは、3.0リッターエンジンとモーターを組み合わせたプラグインハイブリッドEVシステムを搭載し、最大出力510馬力、最大トルク103.5kgf-mを発揮します。

このパワーを支えるのが、三菱独自の車両運動統合制御システム「S-AWC」。4輪へ最適に動力を配分し、安定したハンドリングとコーナリング性能を実現しています。また、炭素繊維強化プラスチック（CFRP）によるボディの軽量化や空力デザインの工夫により、より高い旋回性能が追求されています。

XR-PHEV エボのデザインは、単なる架空車両の枠を超え、現実の自動車にも影響を与えました。三菱は、この車両のフロントグリルを「次世代SUVのデザインアイデンティティのスタディ」と位置づけ、後に登場した「エクリプスクロス」や3代目「アウトランダー」のデザインに反映させています。

XR-PHEV エボが示した未来志向のデザインと技術は、三菱が描く次世代のSUVやスポーツカーに大きなインスピレーションを与えました。

このXR-PHEV エボですが、発表当初よりSNSでは大反響を呼びました。「三菱が本気を出すとここまでできるのか！」「巨大ウイングと未来的なフォルムが最高！デザインだけでも買いたくなる」といった賞賛のコメントや、「コンセプトカーだけじゃなくて市販モデルをぜひ出してほしい！」「昔のエボの魂を感じる！これで三菱のスポーツカーが復活してほしい」という実車化に熱い期待を寄せるファンの声も多かったようです。

2014年に「グランツーリスモ」内でデビューしたXR-PHEV エボは、三菱のレーシングカー開発の集大成ともいえる一台です。デザイン、性能、そしてゲームを通じて発信された未来像は、モータースポーツファンや自動車業界に新たな可能性を示しました。XR-PHEV エボは、三菱の挑戦の象徴として、今もその魅力をゲームの中で放ち続けています。