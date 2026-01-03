HANA¥Þ¥Ò¥Ê¤¬ÊÆÄÅ¸¼»Õ¡ÖIRIS OUT¡×¤òÍÅ±ð¤Ç¥¥åー¥È¤ËÌ¥¤»¤ë¡ª¡Ø¹ÈÇò²Î¹çÀï¡ÙÊüÁ÷¤Ë¤Î¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¸¸¥À¥ó¥¹¤Ë´¿´î¤ÎÀ¼½¸¤Þ¤ë
¢£¡Ö22»þÂà¶Ð¤·¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢MAHINA¤âÍÙ¤ì¤Þ¤¹♡¡×¡ÊMAHINA¡Ë
¡ÚÆ°²è¡ÛMAHINA¤Î¡Ø¹ÈÇò¡ÙÉñÂæÎ¢¡ÖIRIS OUT¡×¥À¥ó¥¹¡¿¿·Ç¯¤Î¤´°§»¢①～②
HANA¸ø¼°SNS¤Ë¤Æ¡¢MAHINA¡Ê¥Þ¥Ò¥Ê¡Ë¤Î¥½¥í¥À¥ó¥¹Æ°²è¤¬¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡£
HANA¤Ï¡ØNHK¹ÈÇò²Î¹çÀï¡Ù¤Ç¡¢¼«¿È¤Î³Ú¶Ê¥Ñ¥Õ¥©ー¥Þ¥ó¥¹¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢ÊÆÄÅ¸¼»Õ¤Î¡ÖIRIS OUT¡×¥Ñ¥Õ¥©ー¥Þ¥ó¥¹¤Ë¤â¥µ¥×¥é¥¤¥º¤ÇÅÐ¾ì¤·¡¢¥À¥ó¥¹¤òÈäÏª¤·¤¿¡£
Ì¤À®Ç¯¤Ç¤¢¤ëMAHINA¤Ï22»þ°Ê¹ß¤ÎÊüÁ÷¤Ë½Ð±é¤¹¤ë¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤â¤Î¤Î¡¢¡Ö22»þÂà¶Ð¤·¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢MAHINA¤âÍÙ¤ì¤Þ¤¹♡¡×¤È¤·¤Æ¸åÆü¥½¥í¤Ç¡ÖIRIS OUT¡×¤òÍÙ¤ëÆ°²è¤¬¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡£
¿¿¤ÃÀÖ¤Ê°áÁõ¤Ë¿È¤òÊñ¤ó¤ÀMAHINA¤¬»þ¤ËÍÅ±ð¤Ë»þ¤Ë¥¥åー¥È¤Ë¥Ñ¥Õ¥©ー¥Þ¥ó¥¹¤ò¤ß¤»¤ëÍÍ»Ò¤Ë¡¢¡Ö22»þÂà¶Ð¤«¤ï¤¤¤¤¡×¡Ö±Ç¤é¤Ê¤¤¤È¤³¤Ç¤â¤·¤Ã¤«¤êÍÙ¤ì¤ë¤Î¤µ¤¹¤¬¡×¤Ê¤É¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï´¿´î¤ÎÀ¼¤¬¤¢¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£