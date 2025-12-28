¥È¥è¥¿¿·¡Ö¥¹¥Æ¡¼¥·¥ç¥ó¥ï¥´¥ó¡È»Í¶îSUV¡É¡×¤¬¥¹¥´¥¤¡ª ¡Ö¹ë²ÚÆâÁõ¡×¡õ¡ÈÀìÍÑ¥¨¥¯¥¹¥Æ¥ê¥¢¡ÉºÎÍÑ¡ª ¡Ö¥ê¥Ã¥¿¡¼20¥¥í¡×Áö¤ë¡È300ÇÏÎÏÄ¶¤¨¥â¥Ç¥ë¡É¤â¤¤¤¤¡ª Îò»Ë¤ò¾Î¤¨¤¿¥í¥´¤¬ÌÜ¤ò¼æ¤¯¡Ö¥¯¥é¥¦¥ó¥¨¥¹¥Æ¡¼¥È¡×¤Ã¤Æ¡©
70Ç¯¤ÎÎò»Ë¤ò¾Î¤¨¤¿ÆÃÊÌ»ÅÍÍ¡ª
¡¡2025Ç¯11·î20Æü¡¢¥È¥è¥¿¤Ï¡Ö¥¯¥é¥¦¥ó¡×ÃÂÀ¸70¼þÇ¯¤òµÇ°¤·¤¿ÆÃÊÌ»ÅÍÍ¼Ö¡¢¡Ö¥¯¥é¥¦¥ó¥¨¥¹¥Æ¡¼¥È THE 70th¡×¤òÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡Æ±¼Ö¤Ï¡Ö¥¯¥é¥¦¥ó¥¯¥í¥¹¥ª¡¼¥Ð¡¼¡×¡¢¡Ö¥¯¥é¥¦¥ó¥¹¥Ý¡¼¥Ä¡×¡¢¡Ö¥¯¥é¥¦¥ó¥»¥À¥ó¡×¤ËÂ³¤¯¡¢70¼þÇ¯µÇ°¥â¥Ç¥ëÂè4ÃÆ¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¡Ú²èÁü¡ÛÄ¶¥«¥Ã¥³¥¤¥¤¡ª ¤³¤ì¤¬¥È¥è¥¿¿·¡Ö¥¹¥Æ¡¼¥·¥ç¥ó¥ï¥´¥ó¡È»Í¶îSUV¡É¡×¤Ç¤¹¡ª¡Ê30Ëç°Ê¾å¡Ë
¡¡1955Ç¯¤ÎÃÂÀ¸°ÊÍè¡¢ÆüËÜ¤Î¼«Æ°¼Ö»º¶È¤ÎÎò»Ë¤½¤Î¤â¤Î¤È¤â¸À¤¨¤ëÂÀ×¤ò¹ï¤ó¤Ç¤¤¿¥¯¥é¥¦¥ó¡£
¡¡¤½¤Î70Ç¯¤ÎÎò»Ë¤Ï¡¢ÆüËÜ¤Î¥â¡¼¥¿¥ê¥¼¡¼¥·¥ç¥ó¤äÊ¸²½¡¢»þÂå¤ÎÊÑ²½¤òÀÚ¤êÂó¤¤¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¥»¥À¥ó¤òËÜÎ®¤È¤¹¤ë¥¯¥é¥¦¥ó¥·¥ê¡¼¥º¤ÎÃæ¤Ç¡¢¸½¹Ô·¿¥¨¥¹¥Æ¡¼¥È¤Ï¡¢SUV¤Îµ¡Ç½À¤È¥¹¥Æ¡¼¥·¥ç¥ó¥ï¥´¥ó¤ÎÎ®Îï¤Ê¥Õ¥©¥ë¥à¤òÍ»¹ç¤µ¤»¤¿¥â¥Ç¥ë¤Ç¤¹¡£
¡¡¥¯¥é¥¦¥ó¥¨¥¹¥Æ¡¼¥È¤Ï2007Ç¯6·î¤Ë°ìÅÙÀ¸»º¤ò½ªÎ»¤·¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¥¯¥é¥¦¥ó¤¬»ý¤ÄÉÊ³Ê¤Èµ¡Ç½À¤ò·ó¤ÍÈ÷¤¨¤¿¡ÖÂç¿Í¤Î¥¢¥¯¥Æ¥£¥Ö¥¥ã¥Ó¥ó¡×¤È¤·¤ÆÉü³è¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡Éü³è¤·¤¿16ÂåÌÜ¤Ç¤Ï¡¢¹â¤¤Áö¹ÔÀÇ½¤È²÷Å¬À¤ò»Ù¤¨¤ë´ðÈ×¤È¤·¤Æ¡¢TNGA¤ÎGA-K¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©¡¼¥à¤òºÎÍÑ¡£
¡¡¥Õ¥í¥ó¥È¥Þ¥¹¥¯¤Ë¤Ï¡¢¥Ð¥ó¥Ñ¡¼°ìÂÎ·¿¥Õ¥í¥ó¥È¥°¥ê¥ë¤ä¿åÊ¿´ðÄ´¤Î¥Ç¥¤¥é¥¤¥È¥é¥ó¥×¤òÈ÷¤¨¤¿¥Ï¥ó¥Þ¡¼¥Ø¥Ã¥É¥Õ¥§¥¤¥¹¤òºÎÍÑ¤·¡¢¥Ð¥Ã¥¯¥É¥¢ÌÌ¤Ë¤Ï°ìÊ¸»ú·¿¤Î¥ê¥¢¥³¥ó¥Ó¥Í¡¼¥·¥ç¥ó¥é¥ó¥×¤òÇÛÃÖ¤·¤Æ¡¢¥ï¥¤¥É´¶¤ÈÀè¿ÊÀ¤ò¶¯Ä´¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡º£²óÈ¯Çä¤µ¤ì¤¿¥¨¥¹¥Æ¡¼¥È¤ÎÆÃÊÌ»ÅÍÍ¼Ö¤Ï¡¢PHEV¡Ê¥×¥é¥°¥¤¥ó¥Ï¥¤¥Ö¥ê¥Ã¥É¡Ë¤Î¡ÖRS¡ÈTHE 70th¡É¡×¤È¡¢HEV¡Ê¥Ï¥¤¥Ö¥ê¥Ã¥É¡Ë¤Î¡ÖZ¡ÈTHE 70th¡É¡×¤Î2¼ïÎà¤Ç¤¹¡£
¡¡¥Ù¡¼¥¹¼ÖÎ¾¤Î¥Ü¥Ç¥£¥µ¥¤¥º¤Ï¡¢Á´Ä¹4930mm¡ßÁ´Éý1880mm¡ßÁ´¹â1625mm¡¢¥Û¥¤¡¼¥ë¥Ù¡¼¥¹2850mm¤È¸øÉ½¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¥¨¥¯¥¹¥Æ¥ê¥¢¤Ë¤Ï¡¢¥Þ¥Ã¥È¥Ö¥é¥Ã¥¯ÅÉÁõ¤ò»Ü¤·¤¿21¥¤¥ó¥Á¥¢¥ë¥ß¥Û¥¤¡¼¥ë¤òÁõÃå¤·¡¢70¼þÇ¯µÇ°¥í¥´Æþ¤ê¤ÎÀìÍÑ¥µ¥¤¥É¥Ç¥«¡¼¥ë¤òÀßÄê¡£
¡¡¥Ü¥Ç¥£¥«¥é¡¼¤Ï¡¢¥¯¥é¥¦¥ó¤ÎÎò»Ë¤ò·Ñ¾µ¤¹¤ë¥Ð¥¤¥È¡¼¥ó¥«¥é¡¼¤È¤·¤Æ¡¢¡Ö¥×¥ì¥·¥ã¥¹¥á¥¿¥ë¡ß¥×¥ì¥·¥ã¥¹¥Û¥ï¥¤¥È¥Ñ¡¼¥ë¡×¤È¡Ö¥×¥ì¥·¥ã¥¹¥á¥¿¥ë¡ß¥Ö¥é¥Ã¥¯¡×¤òÀìÍÑ¿§¤È¤·¤ÆÍÑ°Õ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤½¤·¤Æ¥¤¥ó¥Æ¥ê¥¢¤Ë¤âÆÃÊÌ¤Ê»ÅÍÍ¤¬»Ü¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£ÆâÁõ¿§¤ËÆÃÊÌÀßÄê¤Î¥Ö¥é¥Ã¥¯¥é¥¹¥¿¡¼¤òºÎÍÑ¤·¡¢70¼þÇ¯µÇ°¥í¥´¤ò¥·¥Õ¥È¥Î¥Ö¡¢¥ì¡¼¥¶¡¼²Ã¾þ¤ò»Ü¤·¤¿ÀìÍÑ¥¤¥ó¥¹¥È¥ë¥á¥ó¥È¥Ñ¥Í¥ë¡¢ÀìÍÑ¥¹¥Þ¡¼¥È¥¡¼¡¢¥×¥í¥¸¥§¥¯¥·¥ç¥ó¥«¡¼¥Æ¥·¥¤¥ë¥ß¡¢¥Þ¥Ë¥å¥¢¥ë¥±¡¼¥¹¤Ë¤¢¤·¤é¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡°ÂÁ´ÀÇ½¤Ç¤Ï¡¢Toyota Safety Sense¤òÉ¸½àÁõÈ÷¡£¥Õ¥í¥ó¥È¤ÎÃ±´ã¥«¥á¥é¤È¥ß¥êÇÈ¥ì¡¼¥À¡¼¤Î¾ðÊó¤òÅý¹ç¤·¡¢¼þ°Ï¤ò»°¼¡¸µÅª¤ËÇ§¼±¡£
¡¡½¾Íè¤Î¾×ÆÍ²óÈò»Ù±ç¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢Êâ¹Ô¼Ô¤Î²£ÃÇ¤äÁ°Êý¼ÖÎ¾¤ÎµÞ¤Ê³ä¤ê¹þ¤ß¤È¤¤¤Ã¤¿¥ê¥¹¥¯¤òÀèÆÉ¤ß¤·¡¢¡Ö¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤±¿Å¾¡×¤òÂ¥¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡¥Ñ¥ï¡¼¥È¥ì¥¤¥ó¤ÏPHEV¤ÈHEV¤òÀßÄê¡£RS¡ÈTHE 70th¡É¤Ï2.5¥ê¥Ã¥¿¡¼PHEV¥·¥¹¥Æ¥à¤òºÎÍÑ¤·¡¢¥·¥¹¥Æ¥àºÇ¹â½ÐÎÏ¤Ï306PS¡¢WLTC¥â¡¼¥É¤Ç89km¤ÎEVÁö¹Ô¤¬²ÄÇ½¡£Ç³Èñ¤ÏWLTC¥â¡¼¥É¤Ç20km¡¿L¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡°ìÊý¡¢Z¡ÈTHE 70th¡É¤Ï2.5¥ê¥Ã¥¿¡¼HEV¥·¥¹¥Æ¥à¤òÅëºÜ¤·¡¢¥·¥¹¥Æ¥àºÇ¹â½ÐÎÏ¤Ï243PS¡¢Ç³Èñ¤ÏWLTC¥â¡¼¥É¤Ç20.3km¡¿L¤Ç¤¹¡£
¡¡¤É¤Á¤é¤Î¥â¥Ç¥ë¤â¶îÆ°Êý¼°¤ÏE-FOUR¡ÊÅÅµ¤¼°4WD¥·¥¹¥Æ¥à¡Ë¤òºÎÍÑ¤·¡¢²ÃÂ®»þ¤äÀãÆ»¤Ê¤É³ê¤ê¤ä¤¹¤¤Ï©ÌÌ¤Ç¤ÎÁö¹Ô°ÂÄêÀ¤ò¹â¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤Ê¤ª¥¯¥é¥¦¥ó¥¨¥¹¥Æ¡¼¥ÈÆÃÊÌ»ÅÍÍ¼Ö¤Î²Á³Ê¡Ê¾ÃÈñÀÇ¹þ¡Ë¤Ï¡¢RS¡ÈTHE 70th¡É¤¬820Ëü±ß¡¢Z¡ÈTHE 70th¡É¤¬642Ëü±ß¤Ç¤¹¡£