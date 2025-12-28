ÅìÌî¹¬¼£Ã²¤¯¡Ö¡Ê¼ýÆþ¤¬¡Ë¤É¤ó¤É¤óÌÜ¸º¤ê¤·¤Æ¤¤Æ¡ª²Ç¤Ë¡Ø»à¤Ìµ¤¤Ç´èÄ¥¤ì¡ª¡Ù¤Ã¤Æ¡×
¥¿¥ì¥ó¥È¤ÎÅìÌî¹¬¼£¡Ê58ºÐ¡Ë¤¬¡¢12·î27Æü¤Ë¸ø³«¤µ¤ì¤¿YouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡Öº´µ×´ÖÀë¹Ô¤ÎNOBROCK TV¡×¤ÎÆ°²è¤Ç¡¢¡Ö¡Ê¼ýÆþ¤¬¡Ë¤É¤ó¤É¤óÌÜ¸º¤ê¤·¤Æ¤¤Æ¤ë¤ó¤¹¤è¡ª²Ç¤Ë¡Ø»à¤Ìµ¤¤Ç´èÄ¥¤ì¡ª¡Ù¤Ã¤Æ¸À¤ï¤ì¤Æ¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
ÅìÌî¹¬¼£¤¬Ç¯Ëö¹±Îã¤Î¥²¥¹¥È¤È¤·¤ÆÅÐ¾ì¤·¡¢2025Ç¯¤Ï¥Æ¥ì¥Ó¶É°÷¤¬¤¿¤¯¤µ¤ó¼¤á¤ë¤Ê¤ÉÂç¤¤ÊÆ°¤¤¬¤¢¤ê¡¢¡Ö¤¤¤í¤ó¤Ê¤â¤Î¤¬ÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¡¢¤Ç¡¢¤½¤ì¤¬¤É¤¦¤À¤Ã¤¿¤«¤¬½Ð¤Æ¤¯¤ë¤Î¤¬2026¡£Åú¤¨¹ç¤ï¤»¤¬ÂÔ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¤ÈÏÃ¤¹¡£
¤¿¤À¡¢º´µ×´Ö»á¤Ë¤è¤ë¤È¡¢ÅìÌî¤È°Ë½¸±¡¸÷¤¬º£1ÈÖÇä¤ì¤Æ¤¤¤Æ¡¢°Ë½¸±¡¤Ï1·î1Æü¤Ë¤Ï¥Æ¥ì¥ÓÅìµþ¤Ç6»þ´ÖÈ¾½Ð±é¤¹¤ë¤È¸À¤¦¤È¡¢ÅìÌî¤Ï¡Ö²¿¤Á¤ç¤Ã¤È»¨¤Ë¥¤¥¸¤Ã¤Æ¤ë¤ó¤Ç¤¹¤«¡© ²¶¤â¸À¤¨¤ëÈÏ°Ï¤È¸À¤¨¤Ê¤¤ÈÏ°Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤±¤É¡¢¤É¤ó¤É¤óÌÜ¸º¤ê¤·¤Æ¤¤Æ¤ë¤ó¤¹¤è¡ª²Ç¤Ë¡Ø»à¤Ìµ¤¤Ç´èÄ¥¤ì¡ª¡Ù¤Ã¤Æ¸À¤ï¤ì¤Æ¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¡£²¶¤À¤±¸Å¤¤¤¢¤Î¥¢¥Ê¥í¥°¥¿¥¤¥×¤Î¥¿¥ì¥ó¥È³èÆ°¤·¤Æ¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¡ª¡×¤ÈÃ²¤¤¤¿¡£
