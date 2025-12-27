ÂáÊá¤ÎÃË¡Ê38¡ËÂð¤ò²ÈÂðÁÜº÷¡Ä²£ÉÍ¥´¥à»°Åç¹©¾ì¤Ç½¾¶È°÷½±¤ï¤ì15¿Í¥±¥¬¡¡¼Ö¤ÇÀµÌç¤òÆÍÇË¤·¶ÐÌ³½ªÎ»Ä¾Á°¤ËÈÈ¹Ô¤«¡¡ÀÅ²¬¡¦»°Åç»Ô
26Æü¡¢ÀÅ²¬¡¦»°Åç»Ô¤Î¹©¾ì¤ÇÃË¤¬½¾¶È°÷¤ò¿ÏÊª¤Ç»É¤¹¤Ê¤É¤·¤Æ15¿Í¤¬Éé½ý¤·¤¿»ö·ï¤Ç¡¢·Ù»¡¤Ï27Æü¸á¸å¡¢ÃË¤Î¼«Âð¤Ë²ÈÂðÁÜº÷¤ËÆþ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
26ÆüÍ¼Êý¡¢»°Åç»Ô¤Î²£ÉÍ¥´¥à»°Åç¹©¾ì¤ÇÃË¤¬±ÕÂÎ¤ò¤Þ¤¡¢½¾¶È°÷¤ò¼¡¡¹¤È¿ÏÊª¤Ç»É¤¹»ö·ï¤¬È¯À¸¤·¡¢·Ù»¡¤ÏÌµ¿¦¤Î¾®»³²íµ®ÍÆµ¿¼Ô¡Ê38¡Ë¤òÂáÊá¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¾ÃËÉ¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢8¿Í¤¬¿ÏÊª¤Ç»É¤µ¤ì¤ÆÉé½ý¤·¡¢ÉºÇòºÞ¤È¤ß¤é¤ì¤ë±ÕÂÎ¤Ë¤è¤Ã¤Æ7¿Í¤¬Éé½ý¤·¤Þ¤·¤¿¡£
´Ø·¸¼Ô¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢¾®»³ÍÆµ¿¼Ô¤Ï¼Ö¤ÇÀµÌç¤òÄä»ß¤»¤ºÆÍÇË¤·¡¢¹©¾ì¤ÎÆüÃæ¤Î¶ÐÌ³¤¬½ª¤ï¤ëÄ¾Á°¤ËÈÈ¹Ô¤ËµÚ¤ó¤À¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
°ìÊý¡¢·Ù»¡¤Ï27Æü¸á¸å2»þÁ°¡¢¾®»³ÍÆµ¿¼Ô¤Î¼«Âð¤Ë²ÈÂðÁÜº÷¤ËÆþ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
·Ù»¡¤Ï¡¢Æ°µ¡¤Ê¤É¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¾Ü¤·¤¯Ä´¤Ù¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£