◇プロ野球セ・リーグ 阪神 3-0 巨人(23日、東京ドーム)ここまで4連勝とした阪神。藤川球児監督が試合後、インタビューに応じました。今季初完封をマークした村上頌樹投手については「素晴らしいピッチング」と称賛。「最近は低めにボールが収まりだしましたから、非常によくなっていると思います」と評価します。そんな村上投手の立ち上がりですが、守備の乱れから先頭に2塁打を許し、ゴロの間に3塁へ進めるというピンチも。ここ