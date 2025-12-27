RHC ロンハーマンのニューイヤーコレクション2026！新作アイテムが登場

2026年の幕開けを祝うために、RHC ロンハーマンのニューイヤーコレクションが登場！新年にぴったりなアイテムが、12月26日からオンラインと全国のRHC ロンハーマン店舗で発売されます。今年も頑張った自分をねぎらうような、心に響くメッセージが込められた新作フーディーや、RHCらしい遊び心満載の77circaとのコラボトップスなど、どれも春らしいリラックス感とスタイルを演出してくれます。

RHC×77circaのスポーツテイスト新作トップス



毎シーズン人気の77circaとのコラボレーションから、新しいスポーツテイストのトップスが登場！

90年代デッドストックのフットボールジャージーをリメイクした、オーバーサイズのトップスは、袖と裾のジップデザインがポイント。

ジップで取り外し可能な仕様で、気分に合わせて2WAYで楽しめます。

シーズンを通して長く着られるのも魅力的で、フェミニンなアイテムとのMIXスタイルがRHC womenのおすすめです。白×青や白×緑の色合いで、シンプルにおしゃれに決まります♡

価格は31,900円（税込）です。

ニューエラ×午コレクション2026♡干支モチーフが映える限定59FIFTY®

心温まるメッセージが込められたニューイヤーフーディー



RHCの2026年ニューイヤーコレクションには、心温まるメッセージが胸元に刺繍されたフーディーが登場！

「flowers that withstand adversity and bloom are the most special and beautiful of all」というポジティブなメッセージが、2026年に向けて背中を押してくれるかのよう。

ブルー、ピンク、グレーの柔らかなカラーで、リラックスした春らしいシルエットのパンツもセットで展開。新しい年の始まりにふさわしい、温かい気持ちを込めたアイテムです。

価格はフーディー25,300円（税込）／パンツ25,300円（税込）です。

新年にぴったりのアイテムで自分らしいスタイルを



77circa

2026年のスタートを華やかに、そして心地よく迎えるためのアイテムが勢揃い！

新作フーディーは、シンプルでありながらもメッセージ性の強いデザインが特徴で、ポジティブな気持ちで新年を迎えるお手伝いをしてくれます。

また、77circaとのコラボトップスは、スポーツテイストとフェミニンな要素を絶妙にミックスしたデザインで、シンプルながら目を引くスタイルを楽しめます。

新しい年も、自分らしいスタイルで素敵な一歩を踏み出しましょう♪

2026年を素敵に彩る新作アイテムで幸せなスタートを



RHC ロンハーマンのニューイヤーコレクションは、どれも新しい年を華やかに、そして心地よく迎えるためのアイテムばかり。

ポジティブなメッセージが込められたフーディーや、スポーツテイストとフェミニンを融合させたコラボトップスなど、どれも今年のスタートを素敵に演出してくれます♡

自分らしいスタイルを楽しみながら、新しい年を迎えて、たくさんの幸せが訪れることを願っています。