RHC ロンハーマンのニューイヤーコレクション2026！新作アイテムが登場
2026年の幕開けを祝うために、RHC ロンハーマンのニューイヤーコレクションが登場！新年にぴったりなアイテムが、12月26日からオンラインと全国のRHC ロンハーマン店舗で発売されます。今年も頑張った自分をねぎらうような、心に響くメッセージが込められた新作フーディーや、RHCらしい遊び心満載の77circaとのコラボトップスなど、どれも春らしいリラックス感とスタイルを演出してくれます。
RHC×77circaのスポーツテイスト新作トップス
毎シーズン人気の77circaとのコラボレーションから、新しいスポーツテイストのトップスが登場！
90年代デッドストックのフットボールジャージーをリメイクした、オーバーサイズのトップスは、袖と裾のジップデザインがポイント。
ジップで取り外し可能な仕様で、気分に合わせて2WAYで楽しめます。
シーズンを通して長く着られるのも魅力的で、フェミニンなアイテムとのMIXスタイルがRHC womenのおすすめです。白×青や白×緑の色合いで、シンプルにおしゃれに決まります♡
価格は31,900円（税込）です。
ニューエラ×午コレクション2026♡干支モチーフが映える限定59FIFTY®
心温まるメッセージが込められたニューイヤーフーディー
RHCの2026年ニューイヤーコレクションには、心温まるメッセージが胸元に刺繍されたフーディーが登場！
「flowers that withstand adversity and bloom are the most special and beautiful of all」というポジティブなメッセージが、2026年に向けて背中を押してくれるかのよう。
ブルー、ピンク、グレーの柔らかなカラーで、リラックスした春らしいシルエットのパンツもセットで展開。新しい年の始まりにふさわしい、温かい気持ちを込めたアイテムです。
価格はフーディー25,300円（税込）／パンツ25,300円（税込）です。
新年にぴったりのアイテムで自分らしいスタイルを
77circa
2026年のスタートを華やかに、そして心地よく迎えるためのアイテムが勢揃い！
新作フーディーは、シンプルでありながらもメッセージ性の強いデザインが特徴で、ポジティブな気持ちで新年を迎えるお手伝いをしてくれます。
また、77circaとのコラボトップスは、スポーツテイストとフェミニンな要素を絶妙にミックスしたデザインで、シンプルながら目を引くスタイルを楽しめます。
新しい年も、自分らしいスタイルで素敵な一歩を踏み出しましょう♪
2026年を素敵に彩る新作アイテムで幸せなスタートを
RHC ロンハーマンのニューイヤーコレクションは、どれも新しい年を華やかに、そして心地よく迎えるためのアイテムばかり。
ポジティブなメッセージが込められたフーディーや、スポーツテイストとフェミニンを融合させたコラボトップスなど、どれも今年のスタートを素敵に演出してくれます♡
自分らしいスタイルを楽しみながら、新しい年を迎えて、たくさんの幸せが訪れることを願っています。