£±½µ´Ö¤Ç¡Ý1.5kg¤ËÀ®¸ù¡£SNS¤ÇÏÃÂê¤Î¡Ö¿å¥À¥¤¥¨¥Ã¥È¡×¤òËÜµ¤¤Ç»î¤·¤Æ¤ß¤¿¡È·ë²Ì¡É
¡Ö¿å¤ò°û¤à¤À¤±¤ÇÁé¤»¤ë¤Ã¤Æ¥Û¥ó¥È¡©¡×¤½¤ó¤Ê±½¤¬SNS¤Ç¹¤Þ¤ê¡¢¤¤¤ÞÏÃÂê¤Ê¤Î¤¬¡È¿å¥À¥¤¥¨¥Ã¥È¡É¡£»ä¡ÊÊÔ½¸¥¹¥¿¥Ã¥ÕM¡¦30Âå¡¦±¿Æ°·ù¤¤¡Ë¤âºÇ½é¤ÏÈ¾¿®È¾µ¿¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢¡Ö£±Æü£²L¤ò£·Æü´Ö¡×¤·¤Ã¤«¤ê·ÑÂ³¤·¤Æ¤ß¤¿¤È¤³¤í¡¢ÂÎ½Å¡¦ÂÎÄ´¤ËÍ½ÁÛ°Ê¾å¤ÎÊÑ²½¤¬¡Ä¡ª¤½¤³¤Çº£²ó¤Ï¡¢¿å¥À¥¤¥¨¥Ã¥È¤Î¤ä¤êÊý¤äÃí°ÕÅÀ¡¢¥ê¥¢¥ë¤ÊÂÎ¸³ÃÌ¤ò¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£
🌼¥À¥¤¥¨¥Ã¥È¤Î¤¿¤á¤Ë¡Ø¿å¤ò£±Æü£²¥ê¥Ã¥È¥ë°û¤à¤Ù¤¡Ù¤Ã¤ÆËÜÅö¡©¿åÊ¬Êäµë¤Î¡ÈÁé¤»¸ú²Ì¡É¤ò²òÀâ
¿å¤ò°û¤à¤À¤±¡©¥·¥ó¥×¥ë¤À¤±¤É±ü¿¼¤¤¡Ö¿å¥À¥¤¥¨¥Ã¥È¡×¤Î´ðËÜ¥ë¡¼¥ë
¡Ö¿å¥À¥¤¥¨¥Ã¥È¡×¤È¤Ï¡¢¤³¤Þ¤á¤Ê¿åÊ¬Êäµë¤ò°Õ¼±¤¹¤ë¤³¤È¤ÇÂå¼Õ¤ò¾å¤²¡¢Áé¤»¤ä¤¹¤¤ÂÎ¤ò¤Ä¤¯¤ë¥À¥¤¥¨¥Ã¥ÈË¡¤Î¤³¤È¡£´ðËÜ¤Ï¡Ö£±Æü1.5¡Á£²L¡×¤òÌÜ°Â¤Ë¡¢Ä«µ¯¤¤Æ¤¹¤°¡¢¿©»öÁ°¡¢ÆþÍáÁ°¸å¤Ê¤É¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤òÊ¬¤±¤Æ°û¤à¤³¤È¤¬¿ä¾©¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
°û¤à¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤È¼ïÎà¤¬¥«¥®¡£ÊÔ½¸ÉôM¤¬¤ä¤Ã¤Æ¤ß¤¿¡Ö¿å¥À¥¤¥¨¥Ã¥È¡×
»ä¤¬¼ÂºÝ¤Ë¥È¥é¥¤¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢¡Ö£±Æü1.5¡Á£²L¤Î¿å¤ò£·Æü´Ö¡¢¤Ç¤¤ë¤À¤±¾ï²¹¤ÇÀÝ¤ë¡×¤È¤¤¤¦¥·¥ó¥×¥ë¤Ê¥ë¡¼¥ë¡£¡Öµ¯¾²¸å¡ÊÆâÂ¡¤òÌÜ³Ð¤á¤µ¤»¤ëÌÜÅª¡Ë¡×¡¢¡Ö¾®Ê¢¤¬¶õ¤¤¤¿»þ¡Ê´Ö¿©Âå¤ï¤ê¤Ë¡Ë¡×¡¢¡Ö¿©Á°¡Ê¿©¤Ù¤¹¤®ËÉ»ß¡Ë¡×¡¢¡ÖÆþÍáÁ°¤ÈÆþÍá¸å¡ÊÂå¼Õ¥µ¥Ý¡¼¥È¡Ë¡×¡¢¡Ö½¢¿²Á°¡ÊÃ¦¿åÍ½ËÉ¡Ë¡Ë¡×¤Î¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤Ç¥³¥Ã¥×£±ÇÕ¤º¤Ä¿å¤ò°û¤à¤è¤¦¤Ë¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¿å¤Î¼ïÎà¤Ï¡¢¥ß¥Í¥é¥ë¤¬ËÉÙ¤Ê¡È¹Å¿å¡É¤¬Âå¼Õ¥¢¥Ã¥×¤Ë¸ú²ÌÅª¤È¤â¸À¤ï¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¡Ö¥¨¥Ó¥¢¥ó¡×¤ä¡Ö¥³¥ó¥È¥ì¥Ã¥¯¥¹¡×¤Ê¤É¤òÃæ¿´¤Ë°ûÍÑ¡£°û¤ß¤Ë¤¯¤µ¤ò´¶¤¸¤¿¤È¤¤Ï¡¢¾ï²¹¤ÎÆð¿å¤äÇòÅò¤ÇÄ´À°¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤Î·ë²Ì¡¢£±½µ´Ö¤Ç¡Ý1.5kg¤Î¸ºÎÌ¤ËÀ®¸ù¡ª ¸«¤¿ÌÜ¤ÎÊÑ²½¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢¤à¤¯¤ß¤¬¼è¤ì¤Æ´é¤¬¥¹¥Ã¥¥ê¡£ÊØÄÌ¤â²þÁ±¤·¡¢¤ªÊ¢¤Þ¤ï¤ê¤¬·Ú¤¯¤Ê¤Ã¤¿°õ¾Ý¤Ç¤¹¡£
¥á¥ê¥Ã¥È¤ÈÃí°ÕÅÀ¤ò¥ê¥¢¥ë¤Ë¥ì¥Ó¥å¡¼
»ä¤¬´¶¤¸¤¿¡Ö¿å¥À¥¤¥¨¥Ã¥È¡×¤Î¥á¥ê¥Ã¥È¤Ï¡Ö¾®Ê¢¤¬¶õ¤¤Ë¤¯¤¯¤Ê¤Ã¤¿¡Ê´Ö¿©¤¬¸º¤Ã¤¿¡Ë¡×¡Ö¤à¤¯¤ß¤¬·Ú¸º¤·¤ÆÈ©¤ÎÄ´»Ò¤¬ÎÉ¤¯¤Ê¤Ã¤¿¡×¡ÖÆ¬¤¬¥¹¥Ã¥¥ê¤·¤Æ½¸ÃæÎÏUP¤·¤¿¡×¤Î£³¤Ä¡£°ìÊý¤ÇÃí°Õ¤·¤¿¤¤¤Î¤Ï¡Ö°û¤ß¤¹¤®¤Ë¤è¤ë¿åÃæÆÇ¡×¤ä¡ÖÎä¤¿¤¤¿å¤ÇÆâÂ¡¤òÎä¤ä¤¹¤È¡¢¾Ã²½µ¡Ç½¤¬°ì»þÅª¤ËÄã²¼¤¹¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¡×¤È¤¤¤¦¤³¤È¡£Å¬ÎÌ¤ò¡¢¾ï²¹¤Þ¤¿¤ÏÇòÅò¤ÇÀÝ¼è¤¹¤ë¤Î¤¬¥Ù¥¹¥È¤Ç¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢¸ºÎÌ¤òÌÜÅª¤Ë¤»¤º¡¢¤¢¤¯¤Þ¤Ç¡ÖÂÎÄ´¤òÀ°¤¨¤ë¡×¡ÖÂå¼Õ¤òÄì¾å¤²¤¹¤ë¡×¤È¤¤¤¦¥¹¥¿¥ó¥¹¤Ç¼è¤êÆþ¤ì¤ë¤Î¤¬¤ª¤¹¤¹¤á¡£¥Ï¡¼¥É¤Ê±¿Æ°¤ä¶ËÃ¼¤Ê¿©»öÀ©¸Â¤¬¶ì¼ê¤Ê¿Í¤Ë¤Ï¡¢Â³¤±¤ä¤¹¤¤·ò¹¯½¬´·¤È¤·¤Æ¤Ô¤Ã¤¿¤ê¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¡Ö¿å¥À¥¤¥¨¥Ã¥È¡×¤ÏÆñ¤·¤¤¥ë¡¼¥ë¤ä²æËý¤¬¤Ê¤¤Ê¬¡¢·ÑÂ³¤·¤ä¤¹¤¤¤Î¤¬ºÇÂç¤ÎÌ¥ÎÏ¡£¤¿¤«¤¬¿å¡¢¤µ¤ì¤É¿å¡£Æü¡¹¤Î°û¤ßÊý¤ò¾¯¤·¸«Ä¾¤¹¤À¤±¤Ç¤â¡¢ÂÎ¤Î½ä¤ê¤ä¥ê¥º¥à¤ËÊÑ²½¤¬À¸¤Þ¤ì¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£¤Þ¤º¤Ï£±Æü1.5L¤òÌÜ°Â¤Ë¡¢»Å»öÃæ¤Î¿åÊ¬Êäµë¤ä¡¢¤ªÉ÷Ï¤Á°¤Î½¬´·¤«¤é»Ï¤á¤ë¤Î¤â¤ª¤¹¤¹¤á¤Ç¤¹¤è¡£¡ãtext¡§¥ß¥ß¡ä