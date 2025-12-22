「冬の方が可愛く着回せる」キャミワンピースの上手な使い方





やわらかさや親しみやすさをもたらすニット特有の素材感、さらには１枚で成り立つワンピースだからこその手軽さに甘えて、自分の「着たい」に素直に従ったおめかしを。そのまま着る、ではなく重ねたり、中に別の服を仕込んだりして組み合わせ次第で幅広いテイストを実現。







Vネックのキャミワンピース



インナー次第で雰囲気が変わり、アウターを重ねても、もたつきにくい。シンプルなニットにもう1枚重ねて気分転換を図ったり、上から厚手のゆるニットをかぶせてスカート風に見せたりと、冬服のレパートリーの1つとして意外と便利なのがキャミワンピース。

【着回すワンピース・セレクトのポイント】

高めのウエスト位置から、ゆるやかに広がりすぎないシルエットなら動きやすく、加えて長めの丈を選ぶことでブーツやスニーカー、パンプスなど靴合わせも万能。アウターも丈の長さやシルエットを選ばず合わせられる。







1_大人のムードをまとうリラックススタイル

キャミワンピの下にグレーのタートルネックをINするだけで、クラシカルなムードへと転換。足元にはショートブーツ、コートもグレーで統一して、可愛いキャミワンピースをキレイなムードに転換。モノトーンの緊張感をグレーの曖昧さで中和させれば、可愛いだけじゃない知的なコーディネートの完成。







（着回し14パターンの実例集へ）

≫【本当は冬こそ使える】 コーディネートが可愛くなるワンピースの上手な着回しテクニック