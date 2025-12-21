銀シャリ・鰻（うなぎ）に聞く、“珍しい苗字”ゆえの数奇な人生「同じ質問を何万回もされ、コミュニケーション能力が鍛えられた」
「親ガチャ」という言葉が示す通り、家庭環境を選ぶことは誰にもできない。同じく生まれつき決まっているのが「苗字」だ。結婚や養子縁組を経て変わる可能性があるものの、基本的にはそれなりに長い付き合いになる。
筆者も「椿原」というやや珍しい苗字であるため、電話で名前を伝える際に聞き取ってもらえずに苦労することも多い。そのため、さらに珍しい苗字の人は今までどんな人生を歩んで来たのか気になってしまう。
さて、『M-1グランプリ2015』王者の漫才コンビ・銀シャリの鰻 和弘（うなぎ かずひろ）さんもかなり珍しい苗字の持ち主。初見ではまるで芸名と勘違いしそうになるほどではないか。
今年のM-1も決勝が差し迫っているが、残念ながらこの記事には漫才の話はない。ただただ苗字の1点にフォーカスしたインタビューをお届けしよう。
◆散々からかわれた小学生時代
ーー自分の苗字は好きですか？
鰻和弘：今は結局、好きになりましたね。特に芸人になってからは、覚えてもらいやすかったり、ネタにもなるので。
ーーということは、以前は好きではなかった？
鰻和弘：小学生のころは、からかわれたりすることもしょっちゅうありましたからね。わざと違う魚の名前、たとえば「おい、穴子！」とか呼ばれたり。他にも鮪やら鰯やら言われて、とにかく魚へんの付くもので呼ばれたら、絶対に振り返らないとダメみたいな。
ーーうわぁ、確かに嫌ですね。
鰻和弘：あとは、僕を触ってきて「うわ、（うなぎだから）ヌルヌルしてる」とか言われたことも。
◆土日は「電話線を抜いて生活していた」
ーーご家族も、嫌な思いをされることは多かったんでしょうか？
鰻和弘：昔、家の電話番号が「ハローページ」に載ってたじゃないですか。あれ、一般の家庭とお店のどちらも載っているので、うちを鰻屋だと思って「配達お願いします」って電話かけてくる人がいるんですよ。
ーー確かに、考えてみれば起こり得ますね。
鰻和弘：週末になると10件くらいは当たり前にかかってくるので、おかんはいつもキレてましたね。
ーー生活に支障をきたすレベルですもんね。
鰻和弘：中には、イタズラでかけてくる人もいたので、最終的には土日は電話線を抜いて生活していました。
◆偽名は「中西」一択、その理由は？
ーー私も「椿原」という少し珍しい苗字で、電話で名前を聞き取ってもらえないことが多いんですが。
鰻和弘：あ、めちゃめちゃありますね！「鰻です」って言っても、「船木さんですか？」「凪さんですか？」と、何ラリーも続いたり。一番ひどかったのが、「え？ 普段着さん？」って。いや、確かに電話している時の格好は普段着やけど、そんな奴おるわけないやん！ と。
ーー面倒事を避けるために、工夫していることはありますか？
鰻和弘：本名が必要でないお店の予約などは「中西」で統一しています。
ーーたくさんある苗字の中から、なぜ「中西」を？
鰻和弘：以前は、山田とか阿部とかで適当に予約してたんですが、そうするとお店に行った時に、どの名前で予約したか覚えてない時があって。実際、お店で予約した名前を忘れて、怪しまれたことがあったんですよ（笑）。その時の予約名が「中西」だったので、それ以降はずっと「中西」で。
◆元カノ「重子（しげこ）」さんと別れた理由
ーー会話のやりとり以外で困ったことはありますか？
鰻和弘：（自動車の）免許証ってフリガナないじゃないですか。何年か前までは、免許更新の時は教室のようなところで、教官が新しい免許証を見ながら名前を読み上げていって受け取るシステムだったんですよ。僕の番が来たら「えぇ、さかな……サカナさ〜ん！」って呼ばれたことありましたね。
