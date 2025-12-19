「no show」の意味は？相手に失礼な迷惑行為...！【1分英会話】
ネイティブも使ってる！知っていたらかっこいい英会話フレーズを毎日ひとつ勉強しませんか？簡単な単語で構成されているのに、意外と意味を知らない...そんなフレーズをご紹介します！
「no show」の意味は？
意外と難しいこのフレーズ。
ヒントは、「show」という動詞が「見せる」を意味することから考えてみてください。
あなたはこのフレーズの意味がわかりましたか？
正解を知りたい人は、もう少しスクロールしてみてください。
果たして、正解は？
正解は「予約や約束をしても現れない人」でした！
「no show」は、外出や会議などの約束を無断で破る人のことを表す名詞表現です。
ホテルの無断不泊のことを日本でも「ノーショー」と言うことがありますよね。
「The restaurant charges a fee for no-shows.」
（そのレストランは無断キャンセルに料金を請求する）
あなたはわかりましたか？
毎日1分英会話で、知って得するフレーズを学びましょう！
※解答は複数ある場合があります。
ライター Ray WEB編集部