「no show」の意味は？相手に失礼な迷惑行為...！【1分英会話】

ネイティブも使ってる！知っていたらかっこいい英会話フレーズを毎日ひとつ勉強しませんか？簡単な単語で構成されているのに、意外と意味を知らない...そんなフレーズをご紹介します！

「no show」の意味は？ 意外と難しいこのフレーズ。 ヒントは、「show」という動詞が「見せる」を意味することから考えてみてください。 あなたはこのフレーズの意味がわかりましたか？ 正解を知りたい人は、もう少しスクロールしてみてください。

果たして、正解は？ 正解は「予約や約束をしても現れない人」でした！ 「no show」は、外出や会議などの約束を無断で破る人のことを表す名詞表現です。

ホテルの無断不泊のことを日本でも「ノーショー」と言うことがありますよね。 「The restaurant charges a fee for no-shows.」

（そのレストランは無断キャンセルに料金を請求する） あなたはわかりましたか？ 毎日1分英会話で、知って得するフレーズを学びましょう！ ※解答は複数ある場合があります。

ライター Ray WEB編集部