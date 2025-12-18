【ワシントン＝池田慶太】米国のトランプ大統領は１７日、ホワイトハウスで国民向けにテレビ演説し、第２次政権が発足した今年１月からの実績をアピールした。

物価高騰に国民の不満が高まる中、来年１１月の中間選挙を見据えて巻き返しに躍起となっている。

トランプ氏は約１８分の演説のほとんどを経済の取り組みに費やした。記録的な物価上昇（インフレ）を招いた民主党のバイデン前政権を批判しつつ、当時と比べてガソリン価格や一部の食品価格が下がったと主張。「１１か月前、私は混乱を引き継いだ。わずか数か月で、状況は最悪から最高へと好転した」と自賛した。得意の外交政策に触れたのはごくわずかだった。

背景には支持低迷への焦りがある。昨年の大統領選では生活費高騰に取り組むと公約に掲げた。バイデン政権下で９％台に達したインフレ率は低下したが、最近も約３％が続き、物価高は解消されていない。米政治情報サイト「リアル・クリア・ポリティクス」の世論調査平均によると、政権支持率は不支持が支持を約１０ポイント上回り、インフレ対策では不支持が約２７ポイント多い。

演説では、１７７６年の米国建国から来年で２５０周年を迎えることから、約１４５万人の米軍人に１７７６ドル（約２７万円）を支給すると唐突に表明した。米連邦準備制度理事会（ＦＲＢ）議長の人事では「大幅な金利低下を信じる人物」の起用を近く発表すると言及。住宅価格の高騰を踏まえ、来年には「米国史上最も大胆な住宅改革計画を発表する」と明言した。

最近の州知事選や連邦議会選挙では「手頃な価格」の実現を掲げる民主党候補の躍進が相次ぐ。中間選挙では共和党の苦戦が予想され、景気回復を実感させられるかどうかは、政権の正念場となる。演説では、今夏に成立した大型減税法の恩恵や関税収入により、来年には「経済ブームがやってくる」と訴えた。