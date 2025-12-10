AmazonにてDJIのアクションカメラが特別価格で販売されている。期間は12月30日23時59分まで。

対象商品には、1インチCMOSセンサーを搭載した「Osmo Pocket 3」シリーズと、1.3インチセンサーを搭載した「Osmo Action 4 スタンダードコンボ」がラインナップされている。

なお、セール品の売り切れ、セール自体の中止の可能性もあるため、対象の商品がセール価格になっているのを確認の上購入いただきたい。

DJI vlogカメラ Osmo Pocket 3 クリエイターコンボ+ Mic 2（トランスミッター×2 + レシーバー×1 + 充電ケース）

「Osmo Pocket 3」は、1インチCMOSセンサーを搭載し、4K/120fpsで撮影できるアクションカメラ。被写体にしっかりとフォーカスし、シャープでクリアな映像を撮影でき、動きの多いシーンでも、動きがないシーンでも、細部のディテールまで鮮明に捉えることができる。

また、搭載された大きな2インチタッチスクリーンで、構図調整がしやすくなっている。スクリーンを回転すれば、縦向き撮影と横向き撮影を切り替えが可能。高度な3軸メカニカルスタビライズ機構が、非常に優れた安定性を実現し、ダンスやペットと戯れるシーンも滑らかな映像で捉えられる。

「Mic 2」は、レシーバー、トランスミッター（シャドーブラック）2個、充電ケースを同梱。最大18時間の駆動時間、複数の人が話をする動画の撮影、ステレオ録音に対応している。

DJI アクションカメラ Osmo Action 4 スタンダードコンボ + ケアリフレッシュ2年版

「Osmo Action 4 スタンダードコンボ」は、1/1.3インチ センサー&驚愕の低照度性能を搭載したアクションカメラ。低照度環境下で撮影しても、ノイズを効果的に低減する。スポーツシーンも、4Kの高解像度と広角FOVで撮影でき、一人称視点の迫力ある映像が撮影できる。また、マグネットクイックリリース&縦向き撮影ネイティブ対応で、Vlog撮影中に、カメラの位置やアングルを簡単に切り替えられる。

2年延長プレミアムサポートを同梱、2年間に4回まで交換サービスを受けることができる。