ライブでもお目立ち確定！【WATWING】が語る理想の「ライブTアレンジ」をご紹介♡

【WATWING】が語る理想の「ライブTアレンジ」

メンズグループのメンバーの「こんな服でライブに来てほしい」という、理想のコーデが気になるコ必見♡ そこで今回は、WATWING・古幡亮さん、福澤希空さん、鈴木曉さんが語る「理想のライブTコーデ」をご紹介します。推しの好みを参考にすれば、ライブでも目立つこと間違いなし！

こんな服で来てほしい......！俺らの理想の参戦コーデ♡

実際のライブTでコーディネート♡

WATWINGのメンバーに「こんな服でライブに来てほしい」という、理想のコーデを聞いちゃいました。今回は、リアルなライブTを使ったコーデをお見せします！

Cordinate 【古幡亮の理想の参戦服】アレンジしたライブTコーデ

Tシャツにシールで自己流のアレンジを♡

WATWING・古幡亮's comment

「オリジナルでTシャツをカットしたり、キラキラしたストーンシールとかをつけてきてくれたりすると、リスペクトしちゃいます！！」

TシャツはライブT。ベージュミニスカート 12,100円／COCO DEAL（ココ ディール）腰に巻いたニット 18,700円 ／Mardi Mercredi（MARDI MERCREDI JAPAN）ベルト 3,025円／フリークスストア（フリークスストア渋谷）

Cordinate 【福澤希空の理想の参戦服】ライブT×デニムあわせ

シンプル・イズ・ベストなTシャツ×デニムはハズレなし。

WATWING・福澤希空's comment

「シンプルに、ライブTとデニムのあわせが可愛いなって思います！それぞれのお気に入りのデニムで来てほしいですね」

TシャツはライブT。ミントモヘアニット 20,540円／MINJIENA、パンツにつけたチャーム 3,960円／YEOMIM（ともにHANA KOREA）黒デニムパンツ 15,180円／MOUSSY（バロックジャパンリミテッド）ロングブーツ 36,300円／Candy Stripper

Cordinate 【鈴木曉の理想の参戦服】色をまとめたライブTコーデ

ワントーンの間のびを防ぐ異素材あわせが上級テク。ライブTにあわせたオール白がガーリーさんにぴったり。

WATWING・鈴木曉's comment

「ライブTをリメイクして、世界にひとつのライブTを作ってほしい！あとは、Tシャツやボトムのカラーをまとめてるのが好きかな」

TシャツはライブT。白ブルゾン 9,900円／MOUSSY（バロックジャパンリミテッド）ミニスカート 8,690円／dazzlin ムートンスリッポン 19,800円／ダイアナ（ダイアナ 銀座本店）ソックス 1,210円／靴下屋（Tabio）
PROFILE

WATWING

わとうぃん●ホリプロ初の男性ダンス＆ボーカルグループとして、2019年6月に結成。Rayでは連載企画を持つ。

2025年9月から、最終公演東京ガーデンシアターを控えた全25都市を回る全国ツアーを開催中。

