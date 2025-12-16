ライブでもお目立ち確定！【WATWING】が語る理想の「ライブTアレンジ」をご紹介♡
メンズグループのメンバーの「こんな服でライブに来てほしい」という、理想のコーデが気になるコ必見♡ そこで今回は、WATWING・古幡亮さん、福澤希空さん、鈴木曉さんが語る「理想のライブTコーデ」をご紹介します。推しの好みを参考にすれば、ライブでも目立つこと間違いなし！
こんな服で来てほしい......！俺らの理想の参戦コーデ♡
実際のライブTでコーディネート♡
WATWINGのメンバーに「こんな服でライブに来てほしい」という、理想のコーデを聞いちゃいました。今回は、リアルなライブTを使ったコーデをお見せします！
Cordinate 【古幡亮の理想の参戦服】アレンジしたライブTコーデ
Tシャツにシールで自己流のアレンジを♡
WATWING・古幡亮's comment
「オリジナルでTシャツをカットしたり、キラキラしたストーンシールとかをつけてきてくれたりすると、リスペクトしちゃいます！！」
Cordinate 【福澤希空の理想の参戦服】ライブT×デニムあわせ
シンプル・イズ・ベストなTシャツ×デニムはハズレなし。
WATWING・福澤希空's comment
「シンプルに、ライブTとデニムのあわせが可愛いなって思います！それぞれのお気に入りのデニムで来てほしいですね」
Cordinate 【鈴木曉の理想の参戦服】色をまとめたライブTコーデ
ワントーンの間のびを防ぐ異素材あわせが上級テク。ライブTにあわせたオール白がガーリーさんにぴったり。
WATWING・鈴木曉's comment
「ライブTをリメイクして、世界にひとつのライブTを作ってほしい！あとは、Tシャツやボトムのカラーをまとめてるのが好きかな」
PROFILE
WATWING
わとうぃん●ホリプロ初の男性ダンス＆ボーカルグループとして、2019年6月に結成。Rayでは連載企画を持つ。
2025年9月から、最終公演東京ガーデンシアターを控えた全25都市を回る全国ツアーを開催中。
撮影／JOJI（RETUNE Rep）スタイリング／杉本奈穂（KIND）ヘア＆メイク／サイオチアキ モデル／三浦理奈、中川紅葉、北里琉（以上本誌専属）
中川紅葉
三浦 理奈
Ray編集部 エディター 天井玖瑠海
北里琉