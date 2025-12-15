＜モラハラ実母＞旅行の誘いを断ると「娘のくせに冷たい」と暴言の嵐。すぐキレるので行きたくない
親子水入らずの旅行は、親孝行のひとつかもしれません。しかしもしその旅行が、いつ爆発するかわからない"地雷"のようなものであったら……行きたくなくなるのも無理はありません。今回の投稿者さんは母親から旅行の誘いを受けて、ストレスを溜め込んでいるようです。
『母から旅行に誘われます。でもすぐに機嫌が悪くなるので行きたくありません』
投稿者さんは時折お母さんから「旅行したいけど行く相手もいないから、一緒に行こうよ」と誘われます。しかし投稿者さんはあまり気が進みません。というのも、お母さんは旅行中に急に機嫌が悪くなり、「気に食わない！ 帰る！」と怒鳴ることも少なくないのだそうです。しかしそれとなく断ると、今度は「娘のくせに冷たい」「お前たちは何のためにいるんだ」「あんたの旦那も見ていて腹が立ってくる」などと暴言の嵐。しばらく怒鳴り続けます。これでは投稿者さんも「親子で仲よく旅行している人もいっぱいいるのに」と思って疲れてしまいますね……。旅行先で突然怒鳴り出すという行動も十分に厄介ですが、それを断った後の投稿者さんや旦那さんへの人格否定は、もはやモラハラに近い状態なのではないでしょうか。
「娘に気をつかう必要はない」と思われている。甘やかしをやめよう
『気をつかって行くから当たり前に思うんだよ。行きたいなら1人で行ってもらいな』
『お母さんを甘やかしても投稿者さんが嫌な気持ちになるだけだと思うけどね』
ひょっとしたら投稿者さんは、お母さんのヒステリックな反応を恐れて曖昧な断り方をしているのかもしれません。ママたちからは「無理に気をつかう必要はない」という強いメッセージが寄せられました。お母さんの機嫌のために旅行に付き合って暴言に耐えるのは、理不尽な振る舞いを投稿者さんが許し、甘やかしてしまっていることにもつながります。お母さんが自分の感情に責任をもたず、娘に八つ当たりすることを許せば、このサイクルは永遠に続いてしまうかもしれません。投稿者さんの優しさは素晴らしいものですが、自分の心を守るためには甘やかしの鎖を断ち切ることが求められているのでしょう。
「すぐ怒鳴るからイヤ」理由をはっきりと伝えちゃえば？
『そのまま言えばいいんじゃないの？ 「突然怒鳴って"帰る"って言う人と行っても楽しくない」って』
『はっきり「行きたくない」って言っちゃえば？ 「お母さんが怒鳴るから一緒に行動したくないんだよ、こっちは何も楽しくない。人を巻き込むな。旅行くらい1人で行ってきなよ」と言う』
『思ってることそのまま伝えたらいいよ。急に怒鳴る人と旅行しても楽しくないのよ、って』
負のサイクルを断ち切るには、事実をはっきりと伝えることも大切だと、ママたちは考えたようです。お母さんが投稿者さんに対して暴言を吐くのは、娘である投稿者さんが自分の思い通りにならないことへのイライラでしょう。それに対して投稿者さんが曖昧に断るのではなく「お母さんが私に対して怒鳴ることが原因で、私は一緒に旅行したくない」という事実を淡々と突きつけるという方法です。「わざわざ怒りを買いたくない」という気持ちは無理もないでしょう。しかし断っても、一緒に旅行しても結局怒りをぶつけられるのであれば、相手の機嫌を取るために嘘をつく必要はありません。冷静に事実を伝えたうえで、お母さんが怒るのはお母さん側の問題だと切り離して考えるのが賢明でしょう。
目には目を、歯には歯を。ブチギレにはブチギレを！？
さて何人かのママたちからはやや過激な意見も寄せられました。
『怒鳴り返す』
『相手より先にキレるようになりましょう。先手必勝ですよ』
『ぶちギレてきたらこっちが上からぶちギレ返す』
こ、これはなかなか上級者向けのアドバイスではないでしょうか。「どうせ相手が攻撃してくるのだから、自分が先制攻撃に出てしまおう」という内容でした。もちろんこれは最終手段ですが、「もし怒鳴られたら怒鳴り返してやろう」と頭の片隅に置いておくだけでも気持ちに余裕が出るかもしれません。相手の理不尽な怒りに怯えて言いなりになるのではなく、自分の気持ちを優先するという強い姿勢を示すことが重要だということなのでしょう。「親だから」という理由で、娘の心を傷つけることが許されるわけではありません。
投稿者さんが悩むのは、お母さんから冷たい娘だと思われたくないという優しい気持ちがあるからでしょう。しかし暴言を吐かれ続ける状況では何より、自分の心を守ることが大切です。お母さんの誘いに対して強く言い返すことが難しいこともあるでしょう。そんなときには「ごめん、今回は難しいな。ひとり旅のプランを考えてみたらどう？」などと代替案を出しつつ、「一緒には行きたくない」という気持ちを伝えるのも一つの方法でしょう。
投稿者さんは冷たい娘などではありません。感情をぶつけてくる親から自分の心を守るためにも、自分で守る勇気をもつことが今の投稿者さんには必要かもしれませんね。