マックス・マンシーが米ポッドキャスト番組に出演

米大リーグ・ドジャースの大谷翔平投手の人柄が現れた場面を同僚が振り返った。マックス・マンシー内野手が米ポッドキャスト番組に出演。ガムをポイ捨てしたウィル・スミス捕手を横目で睨みつけた場面を回顧し、「彼がどういう人間かを物語っている」と語った。

マンシーは米ポッドキャスト番組「トーク・ドジャース・トゥ・ミー」にゲスト出演。司会者から「彼は史上最高の選手であると同時に、グラウンドのゴミを拾い、ダグアウトで（チームメートのために）カップに水を注ぐような人ですよね」と話を振られると、「文化によるものでもあると思うけど、彼がどういう人間かを物語っている」と答えた。

その上で「お気に入りの動画があって……」と取り上げたのは、敵地パドレス戦での一幕。「ショウヘイがウィル・スミスの隣に立っていて、ウィル・スミスは噛んでいたガムを取り出してフィールドに投げ捨てたんだ。ショウヘイは横目を向けて『お前は何やってんだ？』って顔をしていた」と笑顔で振り返った。

司会者も「『よくもそんなことを』って感じでしたね」と同調。続けて「この前東京に行ってきましたが、あの動画の意味がより分かるようになりました」と大谷が育った日本文化に触れた感想を語っていた。



（THE ANSWER編集部）