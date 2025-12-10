小物のトレンドは「クラシック」いつもの服を可愛く飾る「古きよきデザイン」

古風なムードがトレンドの今シーズン。てっとり早く、そして洗練さもそこなわずにとり入れるには？ 渋みの効いたレザーやキャッチーなモチーフなど、いつものコーデに小さく足すだけで仕上がりのかじを切ってくれる“飾れるクラシック感”で、すぎないなつかしさを堪能して。







「プレッピーな学生をイメージ」≫ちょうどいい遊びのある「トラッド小物」

往年のスクールチルドレンを彷彿させる、トラッドなムードと茶目っ気をもたらす小物をセレクト。親しみのわくカレッジディテールで、装いに力まない重厚感を。





フォントまでクラシカル

時計／ete フォーマルだけどカジュアルにも使える、赤みブラウンのバンド。文字盤は黒、ベゼルはゴールドのバランスが、ミニマルなデザインにジュエリーのような適度な強さをプラス。厚みひかえめでトップスに左右されず使いやすい。







カジュアルに向くさし色に

キャップ［左］／TOKYO WEEKLY JOURNAL（バロックジャパンリミテッド） キャップ［右］／THE SHINZONE（Shinzone ルミネ新宿店） カラーキャップは、ヴィヴィッドな色みでも深いトーンで選ぶと幼く見えない。ベースは寒色、ロゴは暖色のような、単体で強弱がついたアイテムがベター。







