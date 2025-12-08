¥×¥í¤Î¥¹¥¿¥¤¥ê¥¹¥ÈÄ¾ÅÁ♡ ¿·¿Í¥â¥Ç¥ë3¿Í¤¬¡Ö»äÉþ¤Î¤¢¤«È´¤±¥Æ¥¯¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ³Ø¤Ö¡ª
¡ØSBC¾ÅÆîÈþÍÆ¥¯¥ê¥Ë¥Ã¥¯ presents TGC AUDITION 2025¡Ù¤Ë¤ÆRay¾Þ¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿3¿Í¤¬¡ÖRay¥ì¥®¥å¥é¡¼¥â¥Ç¥ë¡×¤ò¤á¤¶¤·¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¤³¤È¤ËÄ©Àï¤¹¤ëËÜ´ë²è¡£º£²ó¤Ï¡¢¥¹¥¿¥¤¥ê¥¹¥È¡¦ÃçÅÄÀéºé¤µ¤ó¤Ë¡Ö»äÉþ¤òÀ¸¤«¤·¤¿¥³¡¼¥Ç¥Æ¥¯¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¶µ¤¨¤Æ¤â¤é¤¤¤Þ¤·¤¿¡ª¤¼¤Ò»²¹Í¤Ë¤·¤Æ¤ß¤Æ¤Í♡
Ray¥ì¥®¥å¥é¡¼¥â¥Ç¥ë¤Þ¤Ç¤ÎÆ»
THEME¡§¡Ø¥×¥í¤Î¥¹¥¿¥¤¥ê¥ó¥°¤Ç»äÉþ¤ò¤¢¤«È´¤±♡¡Ù
¡ØSBC¾ÅÆîÈþÍÆ¥¯¥ê¥Ë¥Ã¥¯ presents TGC AUDITION 2025¡Ù¤Ë¤ÆRay¾Þ¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿3¿Í¤¬¡ÖRay¥ì¥®¥å¥é¡¼¥â¥Ç¥ë¡×¤ò¤á¤¶¤·¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¤³¤È¤ËÄ©Àï¤¹¤ëËÜ´ë²è¡£
Âè8²ó¤Ï¡¢¥×¥í¤Î¥¹¥¿¥¤¥ê¥¹¥È¤Ë»äÉþ¤òÀ¸¤«¤·¤¿¥³¡¼¥Ç¥£¥Í¡¼¥È¤Î¥³¥Ä¤ò¶µ¤¨¤Æ¤â¤é¤¤¤Þ¤·¤¿¡ª
¶µ¤¨¤Æ¤¯¤ì¤¿¤Î¤Ï......
¥¹¥¿¥¤¥ê¥¹¥È¡¦ÃçÅÄÀéºé¤µ¤ó
¥ß¡¼¥Ï¡¼¤Ç¥È¥ì¥ó¥É¤ò¤ª¤µ¤¨¤¿¥³¡¼¥Ç¤Ë¤ª¶¯¤¤¼ÂÎÏÇÉ¥¹¥¿¥¤¥ê¥¹¥È¡£Ray¤Ç¤ÏÃå²ó¤·´ë²è¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢¿ôÂ¿¤¯¤Î¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó´ë²è¤òÃ´Åö¤¹¤ë¡¢´Å¡ß¥«¥¸¥å¥¢¥ë¤Ê¥Ð¥é¥ó¥¹¤òºî¤ëÅ·ºÍ¡£
Check! »³¸ýÃÎ²Ö¡Ê22ºÍ¡Ë
TikTok¡§@___03_.chiii_
¥¹¥¿¥¤¥ê¥¹¥ÈÃçÅÄ¤µ¤ó¤Î»äÉþ¿É¸ýÉ¾²Á
¡Ö²Ä°¦¤¤¤±¤É¡¢¾¯¤·¸«´·¤ì¤¿¥³¡¼¥Ç¤«¤â¡£¥¢¥¤¥Ü¥ê¡¼¤Î¥Ë¥Ã¥È¥«¡¼¥Ç¥£¥¬¥ó¤¬¤æ¤Ã¤¿¤ê¤á¤Î¥µ¥¤¥º´¶¤À¤«¤é¡¢Á´ÂÎ¤¬ËÄÄ¥¤·¤Æ¸«¤¨¤ë°õ¾Ý¡£¤â¤¦¾¯¤·¥¹¥¿¥¤¥ë¥¢¥Ã¥×¤ò°Õ¼±¤·¤Æ¡ª¡×
Before
¥¹¥¿¥¤¥ê¥¹¥ÈÃçÅÄ¤µ¤óÄ¾ÅÁ¡ª¤¢¤«È´¤±¥³¡¼¥Ç¥£¥Í¡¼¥È¥Ý¥¤¥ó¥È
¡Ö¥«¡¼¥Ç¥£¥¬¥ó¤Ï¥Ü¥¿¥ó¤ò¤È¤á¤º¡¢È´¤±´¶¤ò½Ð¤¹¡ª¤µ¤é¤Ë¡¢¥Ô¥¿¥Ã¤È¤·¤¿ÁÇºà¤Î¥ï¥ó¥Ô¡¼¥¹¤ò¤¢¤ï¤»¤Æ¡¢¥Ü¥Ç¥£¥é¥¤¥ó¤ò¶¯Ä´¤¹¤ì¤Ð¡¢¥¹¥¿¥¤¥ë¥¢¥Ã¥×¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ê¤Þ¤¹♡ ¥·¥ã¥Ä¤òIN¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢º£µ¨½Ü¤Ê¥È¥é¥Ã¥É¥¹¥¿¥¤¥ë¤ËÊÑ¿È¡ª¡×
After
Check! ÉÚÄÍ»çÇµ¡Ê17ºÍ¡Ë
Instagram¡§@sino_.0623
TikTok¡§@shin_.0.6
¥¹¥¿¥¤¥ê¥¹¥ÈÃçÅÄ¤µ¤ó¤Î»äÉþ¿É¸ýÉ¾²Á
¡ÖÁ´¥¢¥¤¥Æ¥à¤¬¥Ï¡¼¥É¤Ç¥®¥ã¥ë¤Ã¤Ý¤¹¤®¤ë¤«¤â¡£ÆÃ¤ËÃ»¾æ¤Î¥ì¥¶¡¼¥Ù¥¹¥È¤¬Â¸ºß´¶¤¿¤Ã¤×¤ê¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤Û¤«¤Î¥¢¥¤¥Æ¥à¤Ç¤ä¤ï¤é¤«¤µ¤ò¥×¥é¥¹¤·¤Æ¥Ð¥é¥ó¥¹¤ò¼è¤ë¤Î¤¬¡¢¤¢¤«È´¤±¤Î¥«¥®¡×
Before
¥¹¥¿¥¤¥ê¥¹¥ÈÃçÅÄ¤µ¤óÄ¾ÅÁ¡ª¤¢¤«È´¤±¥³¡¼¥Ç¥£¥Í¡¼¥È¥Ý¥¤¥ó¥È
¡Ö¤Ê¤«¤Î¥È¥Ã¥×¥¹¤ÈÂ¸µ¤ò¥Á¥§¥ó¥¸¤·¤Æ¡¢¥Ó¥¹¥Á¥¨¤ò¥×¥é¥¹¡£Çò¤ä¥Ù¡¼¥¸¥å¤Î¥¢¥¤¥Æ¥à¤òÁý¤ä¤¹¤³¤È¤Ç¡¢Á´ÂÎÅª¤Ë¤ä¤ï¤é¤«¤¤¥È¡¼¥ó¤Ë♡ ¥®¥ã¥ëÅÙ¤Î¹â¤¤¥Þ¥¤¥¯¥í¥ß¥Ë¥Ü¥È¥à¤Ï¡¢¥í¥ó¥°¥Ö¡¼¥Ä¡ß¥ì¥Ã¥°¥¦¥©¡¼¥Þ¡¼¤Ç¡¢µÓ¸«¤»¤ÎÈÏ°Ï¤ò·Ú¸º¡ª¡×
After
Check! ¥¹¥ß¥ì¡Ê17ºÍ¡Ë
Instagram¡§@sumire_chan08
TikTok¡§@sumire_chan08
¥¹¥¿¥¤¥ê¥¹¥ÈÃçÅÄ¤µ¤ó¤Î»äÉþ¿É¸ýÉ¾²Á
¡ÖÁ´ÂÎÅª¤Ë¥¢¥¤¥Æ¥à¤Î¿§¤¬ÃÏÌ£¤Ç¡¢´é¤¬°Å¤¯¸«¤¨¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤¬»ÄÇ°¤Ç¤¹¡ª¥¹¥«¡¼¥È¤È¥Ö¡¼¥Ä¤¬Æ±·Ï¿§¤Ê¤Î¤Ç¡¢²¼È¾¿È¤Ë¤â¤¦¾¯¤·¥á¥ê¥Ï¥ê¤ò¤Ä¤±¤Æ¤¢¤²¤ë¤È¥Ð¥é¥ó¥¹¤¬¤è¤¯¤Ê¤ë¤È»×¤¦¡×
Before
¥¹¥¿¥¤¥ê¥¹¥ÈÃçÅÄ¤µ¤óÄ¾ÅÁ¡ª¤¢¤«È´¤±¥³¡¼¥Ç¥£¥Í¡¼¥È¥Ý¥¤¥ó¥È
¡Ö¤Ê¤«¤Î¥È¥Ã¥×¥¹¤òÇò¤Ë¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢´é¤Þ¤ï¤ê¤¬¥Ñ¥Ã¤ÈÌÀ¤ë¤¯²Ú¤ä¤«¤Ê°õ¾Ý¤Ë¡ªÂ¸µ¤ËÄù¤á¿§¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤Æ¥³¡¼¥Ç¤Ë¥á¥ê¥Ï¥ê¤ò¤Ä¤±¤Þ¤·¤¿¡£¤µ¤é¤Ë¡¢¥Ý¥¤¥ó¥Æ¥Ã¥É¥È¥¦¤Î·¤¤ò¤¢¤ï¤»¤ì¤Ð½÷¤ß¤¬½Ð¤Æ¡¢¥³¡¼¥ÇÁ´ÂÎ¤Î¤·¤ã¤ì´¶¤¬UP¤·¤Þ¤¹♡¡×
After
»£±Æ¡¿»³Â¼Í´ÂÀÏº
RayÊÔ½¸Éô ¥¨¥Ç¥£¥¿¡¼ ÁðÌîºéÍè