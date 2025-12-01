【明日なに着る？】「太くも細くもないから」美脚に見える「端正なスラックス」
締めつけることなく穿ける、ゆったりパンツがまだまだ気分。とはいえトップスにボリュームが出やすいこれからはすっきり感も重視したい。脚線を拾うことなく膨張まで防げる、「太すぎない真っ直ぐ」に注目。
どんなときもキレイな直線を維持できるハリをそなえたフランネル素材と、くっきりと入ったセンタープレスが相まって、すらっとキレのいい脚線をメイク。深めの2タックで太ももまわりにゆとりをもたせ、ギャップでウエストはきゅっと締まって見える計算高いシルエット。
【POINT】キレのいいニットとパンツで堂々とシンプルに。ゴールドバックルのベルトや鋭いまっ白パンプス、モダンなフォルムのレザーバッグなど凝ったデザインの小物で無難に見せないテクニック。結果、ワンツーのシンプルさもさらに引き立つ相乗効果も。
