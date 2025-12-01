【チェック必須】レタスユーザーさんのリアルバイランキング！3位キッチン用品、2位頭痛薬、1位は…【Amazonブラックフライデーセール2025】
【画像で1位をチェック】レタスユーザーさんが最も購入した商品は…
Amazonブラックフライデーセールは本日12月1日23：59まで！
「あれも買っておけばよかった…！」と後悔がないように終わりたいですよね。
そこでこの記事では、レタスクラブ経由で実際に売れたもののランキングTOP5を大発表。
これを見れば、みんながお得だと思った商品がまるわかりです！
※すでに売り切れの商品はランキングから除外しています。
■Amazonブラックフライデーセール2025で実際に売れたものランキングTOP5！
1位は最後に紹介します！
【2位】イブクイック頭痛薬DX 60錠【指定第2類医薬品】
￥1,540→￥1,232（20%OFF！）
セールのたびによく購入される頭痛薬が今回も第2位にランクイン。安いタイミングでストック買いする人が多いようです。
【3位】関孫六 ダイヤモンド&セラミックシャープナー
￥2,420→￥1,364（44％OFF！）
レタスクラブユーザーさんに人気のシャープナー。Amazonでもベストセラー1位を獲得している信頼のアイテムです。
【4位】by Amazon ソフトパックティッシュ320枚160組(2枚重ね) x 24パック
￥2,603→￥1,854（29％OFF！）
Amazonブランドのティッシュペーパーが第4位。ソフトパックでゴミ捨ても小さく簡単ですよ。
【5位】アタック 【大容量】抗菌EX 洗濯洗剤 液体 つめかえ用 2500ｇ
￥1,333→￥979（27％OFF！）
人気の洗濯洗剤が第5位にランクイン。Amazonブラックフライデーでは日用品もかなり安くなっているので、このチャンスにストック買いしておきましょう♪
【1位】日清製粉ウェルナ ホットケーキミックス 極もち 480ｇ× 2個
￥734→￥477（35％OFF！）
もっちり食感のホットケーキが楽しめるホットケーキミックスが第1位！便利な分包タイプなので、使いたい分だけ取り出せて、朝食にもぴったりですよ。
年に一度のビッグチャンス。買い忘れがないよう最後まで楽しみ切りましょう！
文＝MK
【お得情報を動画でチェック】