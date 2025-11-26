11月25日、『ナオキマンの都市伝説ワイドショー』が放送された。女優の釈由美子が、濡れ場シーンの撮影後に見舞われた衝撃的な体験を告白し、スタジオを驚かせた。

【映像】心霊体験をし始めた19歳の釈由美子

同番組はYouTube登録者数累計380万人を超える都市伝説系人気YouTuber Naokimanの初冠番組。Naokimanのもとに都市伝説好きの有名人が集結し、昨今話題のニュースをキッカケに、真偽不明の噂を“愛とロマン”をもって楽しく語り合うエンターテイメントショーだ。

19歳の時に臨死体験をしたことで、20代前半に「ある日突然ぱって見えるようになった」と、霊感があることを明かした釈。生き霊についてのトークが展開された際、釈は、生き霊と本物の霊の違いを「明度が違う」と説明し、自身が強く生き霊を感じたのが、「濡れ場の撮影のあと」だと切り出した。

釈によると、濡れ場を撮影した日の夜や、作品がオンエアした後などに「ファンの子たちの生霊がすごかった」そうで、「手がうわぁーって来て…」とその様子を振り返った。そのため、釈は生霊たちに対して「全部お芝居なんですよ」と一人一人に説明していたと明かした。この衝撃的なエピソードを聞いたスタジオメンバーからは、「えぇっ？」「こわっ」という驚きの声が上がった。