俳優の深田恭子が約11か月ぶりに自身のインスタグラムを更新。出演映画の宣伝に合わせて近影を公開したが、ネット上では「加工しすぎでは？」と驚きの声が上がっている。近ごろ、深田のように“やりすぎ”な写真の加工を指摘される女性タレントが増えているようだ。【写真】「別人みたい」深田恭子の“やりすぎな近影”今年12月に公開する予定の映画『はたらく細胞』への出演が発表された深田。8月20日の投稿では、役柄の衣装