¥·¥ç¡¼¥ÈÆ°²è¤ÎºÆÀ¸¤ÏÇ§ÃÎµ¡Ç½¤ÎÄã²¼¤ä¥¹¥È¥ì¥¹¤ÎÁý²Ã¤È´ØÏ¢¤·¤Æ¤¤¤ë
YouTube¥·¥ç¡¼¥È¤äTikTok¤Ê¤É¤Î¿ô½½ÉÃ¤Î¥·¥ç¡¼¥ÈÆ°²è¤ò±ÜÍ÷¤Ç¤¤ë¥µ¡¼¥Ó¥¹¤¬¿Íµ¤¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¥·¥ç¡¼¥ÈÆ°²è¤Î±ÜÍ÷¤Ë¤Ï³Ø¶ÈÀ®ÀÓ¤Î°²½¤Ê¤É¤Î°±Æ¶Á¤¬¤¢¤ë¤³¤È¤âÃÎ¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¿·¤¿¤Ë¡¢Ê£¿ô¤Î¼Â¸³·ë²Ì¤òÊñ³çÅª¤ËÊ¬ÀÏ¤·¤¿¸¦µæ¤Ë¤è¤ê¡¢¥·¥ç¡¼¥ÈÆ°²è¤Î±ÜÍ÷¤¬Ç§ÃÎµ¡Ç½¤ÎÄã²¼¤È´ØÏ¢¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬¼¨¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
Feeds, Feelings, and Focus: A Systematic Review and Meta-Analysis Examining the Cognitive and Mental Health Correlates of Short-Form Video Use
¥·¥ç¡¼¥ÈÆ°²è¤¬¤â¤¿¤é¤¹±Æ¶Á¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Î¸¦µæ¤ÏÊ£¿ô¹Ô¤ï¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢2025Ç¯1·î¤Ë¤ÏÃæ¹ñ¤Î¸¦µæ¥Á¡¼¥à¤¬¡Ö¥·¥ç¡¼¥ÈÆ°²èºÆÀ¸¥¢¥×¥ê¤ò»È¤Ã¤Æ¤¤¤ë»þ´Ö¤¬Ä¹¤¤»Ò¤É¤â¤Û¤É³Ø¶ÈÀ®ÀÓ¤¬Äã¤¤¡×¤È¤¤¤¦¸¦µæ·ë²Ì¤òÈ¯É½¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
TikTok¤Î¤è¤¦¤Ê¥·¥ç¡¼¥ÈÆ°²è¥¢¥×¥ê¤Î»ëÄ°»þ´Ö¤¬Ä¹¤¤»Ò¤É¤â¤Û¤É³Ø¶ÈÀ®ÀÓ¤¬°¤¤¤È¤¤¤¦¸¦µæ·ë²Ì - GIGAZINE
¿·¤¿¤Ë¡¢¥ª¡¼¥¹¥È¥é¥ê¥¢¤Î¥°¥ê¥Õ¥£¥¹Âç³Ø¤Î¸¦µæ¥Á¡¼¥à¤¬¥·¥ç¡¼¥ÈÆ°²è¤Ë´ØÏ¢¤¹¤ë71·ï¤Î¸¦µæÀ®²Ì¤òÊñ³çÅª¤ËÊ¬ÀÏ¤·¡¢¥·¥ç¡¼¥ÈÆ°²è¤¬µÚ¤Ü¤¹±Æ¶Á¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÄ´ºº¤·¤Þ¤·¤¿¡£Ê¬ÀÏÂÐ¾Ý¤È¤Ê¤Ã¤¿¸¦µæÀ®²Ì¤Î¹ç·×Èï¸³¼Ô¿ô¤Ï9Ëü8299¿Í¤ËµÚ¤Ó¤Þ¤¹¡£
Ê¬ÀÏ¤Î·ë²Ì¡¢¥·¥ç¡¼¥ÈÆ°²è¥¢¥×¥ê¤Î»ÈÍÑ¤¬Ç§ÃÎµ¡Ç½¤ÎÄã²¼¤È´ØÏ¢¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬ÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£ÆÃ¤ËÃí°ÕÎÏ¤È¾×Æ°¤òÍÞ¤¨¤ëÇ½ÎÏ¤ÎÄã²¼¤È¶¯¤¯´ØÏ¢¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤µ¤é¤Ë¡¢¥¹¥È¥ì¥¹¤äÉÔ°Â¤ÎÁý²Ã¤È¤¤¤Ã¤¿Àº¿À±ÒÀ¸¾õÂÖ¤Î°²½¤È¤â´ØÏ¢ÉÕ¤¤¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤âÈ½ÌÀ¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ì¤é¤Î´ØÏ¢À¤Ï¥¢¥×¥ê¤Î¼ïÎà¤Ë´Ø·¸¤Ê¤¯³ÎÇ§¤µ¤ì¤¿¤Û¤«¡¢ÀÄ¾¯Ç¯¤Ç¤âÀ®¿Í¤Ç¤âÆ±ÍÍ¤Ë³ÎÇ§¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
°ìÊý¤ÇÂÎ·Á¤ËÂÐ¤¹¤ë¥¤¥á¡¼¥¸¤ä¼«Âº¿´¤È¤Î´ØÏ¢À¤Ï¸«¤Ä¤«¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È¤Î¤³¤È¡£¸¦µæ¥Á¡¼¥à¤Ï¡Ö¥·¥ç¡¼¥ÈÆ°²è¥¢¥×¥ê¤Ç¤ÏÂ¿ÍÍ¤Ê¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿¡¼¤¿¤Á¤Ë¤è¤Ã¤Æºî¤é¤ì¤¿Â¿ÍÍ¤Ê¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤¬ÇÛ¿®¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤¿¤á¡¢ÂÎ·Á¤ËÂÐ¤¹¤ë¥¤¥á¡¼¥¸¤ä¼«Âº¿´¤Ë±Æ¶Á¤òÍ¿¤¨¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È¹Í¤¨¤é¤ì¤ë¡×¤È½Ò¤Ù¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¸¦µæ¥Á¡¼¥à¤Ïº£²ó¤ÎÊ¬ÀÏ·ë²Ì¤ò¤â¤È¤Ë¡Ö¥·¥ç¡¼¥ÈÆ°²è¤¬Æü¾ïÀ¸³è¤Ë¿»Æ©¤·¤Æ·ò¹¯¤ä¿ÍÀ¸¤Ë±Æ¶Á¤òÍ¿¤¨¤ë²ÄÇ½À¤ò¹ÍÎ¸¤¹¤ë¤È¡¢¥·¥ç¡¼¥ÈÆ°²è¤Î·ò¹¯¤Ø¤Î±Æ¶Á¤òÍý²ò¤¹¤ë¤³¤È¤Ï½ÅÍ×¤Ç¤¢¤ë¡×¤È»ØÅ¦¤·¡¢¥·¥ç¡¼¥ÈÆ°²è¤Î±Æ¶Á¤òÌÀ¤é¤«¤Ë¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¤µ¤é¤Ê¤ë¸¦µæ¤¬É¬Í×¤À¤ÈÏÀ¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£