¡Ú½÷»Ò¥´¥ë¥Õ¡ÛÌÚ¸Í°¦¡¡2ÂÇº¹2°Ì¤ËÉâ¾å¡¡ºÇÄ¹¥Ö¥é¥ó¥¯V¤Ø¡Öµ¤Éé¤ï¤º¼«Ê¬¤Î¥×¥ì¡¼¤ò¤·¤¿¤¤¡×
¡¡¡þ½÷»Ò¥´¥ë¥Õ¥Ä¥¢¡¼¡¡Âç²¦À½»æ¥¨¥ê¥¨¡¼¥ë¡¦¥ì¥Ç¥£¡¼¥¹Âè3Æü¡Ê2025Ç¯11·î22Æü¡¡°¦É²¸©¡¦¥¨¥ê¥¨¡¼¥ëGC¾¾»³¡á¥Ñ¡¼71¡Ë
¡¡4°Ì¤«¤é½Ð¤¿ÌÚ¸Í°¦¡Ê35¡áÆüËÜ¥±¥¢¥µ¥×¥é¥¤¡Ë¤¬3¥Ð¡¼¥Ç¥£¡¼¡¢1¥Ü¥®¡¼¤Î69¤Ç²ó¤ê¡¢ÄÌ»»9¥¢¥ó¥À¡¼¤Ç¼ó°Ì¤È2ÂÇº¹¤Î2°Ì¤ËÉâ¾å¤·¤¿¡£12Ç¯¤Î¥µ¥Þ¥ó¥µ¥¿¥Ð¥µ¥ì¥Ç¥£¡¼¥¹°ÊÍè¡¢»Ë¾åºÇÄ¹¥Ö¥é¥ó¥¯¤È¤Ê¤ë13Ç¯124Æü¤Ö¤ê¤Î¾¡Íø¤òÁÀ¤¦¡£¸â²ÂÚç¡Ê¥´¡¦¥«¥¢¥ó¡¢21¡áÂæÏÑ¡Ë¤¬66¤ò¥Þ¡¼¥¯¤·¡¢Ã±ÆÈ¼ó°Ì¤ËÎ©¤Ã¤¿¡£
¡¡¾å°Ì¤¬Æñ¤·¤¤¥Ô¥ó¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¤Ç¶ì¤·¤àÃæ¡¢¥¹¥³¥¢¤ò2¤Ä¿¤Ð¤·¤¿ÌÚ¸Í¤Ï¡Ö¤¤¤¤¥·¥ç¥Ã¥È¤â¥Ñ¥Ã¥È¤â¤¢¤Ã¤Æ¡¢¥é¥Ã¥¡¼¤â¤¢¤Ã¤Æ¥È¡¼¥¿¥ëÎÉ¤«¤Ã¤¿¡×¤È¾Ð¤ß¤òÉâ¤«¤Ù¤¿¡£17ÈÖ¥Ñ¡¼5¡¢Âè2ÂÇ¤¬¥°¥ê¡¼¥ó±ü¤Î¥Æ¥ì¥ÓÅã¤ØÅ¾¤¬¤ê»ß¤Þ¤Ã¤¿¡£µßºÑ¤ò¼õ¤±¡¢¥Ô¥ó¤Þ¤Ç15¥ä¡¼¥É¤ò1¥á¡¼¥È¥ë¤Ë´ó¤»¤Æ¥Ð¡¼¥Ç¥£¡¼¤òÃ¥¤¤¡¢¥Ô¥ó¥Á¤òÀÚ¤êÈ´¤±¤¿¡£23Ç¯¤Ë¥Ä¥¢¡¼94¾¡¤ÎÈøºê¾»Ê¤ËÄï»ÒÆþ¤ê¡£Á°Æü¤ËÆ±¤¸¤¯¥¸¥ã¥ó¥ÜÌç²¼À¸¤Îº´µ×´Ö¼ëè½¤¬½é¤ÎÇ¯´Ö½÷²¦¤Ëµ±¤»É·ã¤ò¼õ¤±¤¿¡£Í¥¾¡¤¹¤ì¤Ð»Ë¾åºÇÄ¹¥Ö¥é¥ó¥¯¤È¤Ê¤ë13Ç¯124Æü¤Ö¤ê¡£¡Öµ¤Éé¤ï¤º¤Ë¼«Ê¬¤Î¥×¥ì¡¼¤ò¤·¤¿¤¤¡×¡£º£µ¨¤Ï2°Ì¤¬2ÅÙ¡£º£ÅÙ¤³¤½¥Á¥ã¥ó¥¹¤ò¤Ä¤«¤à¡£