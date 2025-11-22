ヤクルトからポスティングでメジャー移籍を目指す村上宗隆（25）が、ドジャース山本由伸（27）と都内の高級寿司店で会食する様子がSNSで拡散され、米国がザワついている。

ニューヨーク・ポスト電子版は日本時間21日、「山本由伸が村上宗隆と会食、ドジャース入りの懸念が広がる」の見出しで記事を掲載した。

「ドジャースがまたやるかもしれない。2年連続ワールドシリーズ制覇のドジャースは、オフシーズンに2年連続で日本人のトップ選手と契約している。そこへ、山本が日本人トップFA選手の村上と会食した。ドジャースはFA市場で1990年代から2000年代初期のヤンキースとなり、高額な費用をものともせず、次々とトップクラスの選手と契約を交わした。ドジャースは国際市場に強い」

この山本や二刀流のスーパースター大谷翔平、移籍1年目を終えた剛腕の佐々木朗希が、2年連続ワールドチャンピオンに貢献したことを指摘している。かつて、カネの力で選手をかき集めていたヤンキースは「悪の帝国」と揶揄されたが、ニューヨークの地元メディアが「懸念」というのだから、山本と村上の会食に好意的ではないことは確か。“ドジャースは山本を勧誘係にして、日本のスター選手をまた取るのか”というマイナスの意味に他ならない。

ただ、ドジャ−スは三塁手のマンシーに年俸1000万ドル（約15億3000万円）で来季の契約オプションを行使したばかり。一塁にはフリーマンが在籍しており、両コーナーは不動。現実問題として村上、巨人からポスティング申請した岡本和真の獲得に動く可能性は低いとみられる。

村上に対しては、メッツ、マリナーズ、レッドソックス、フィリーズ、ヤンキースなど多くの球団が興味を示している。そんな状況でも、米メディアが日本での2人の会食を取り上げるのは、豊富な資金力をバックに勝ち続ける「新・悪の帝国」の動きに、ファンが敏感になっているからのようだ。

村上の交渉期限は、日本時間12月23日午前7時となっている。

