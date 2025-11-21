¥Ð¥ó¥°¥é¥Ç¥·¥å¤Ç£Í5.5¤ÎÃÏ¿Ì¡¡·úÊª¤ÎÊøÍî¤Ê¤É¤Ç»Ò¶¡´Þ¤à6¿Í»àË´100¿ÍÄ¶Éé½ý¡¡¼óÅÔ¥À¥Ã¥«¤Ç¤âÈï³²
¥Ð¥ó¥°¥é¥Ç¥·¥åÅìÉô¤Ç21Æü¡¢¥Þ¥°¥Ë¥Á¥å¡¼¥É5.5¤ÎÃÏ¿Ì¤¬¤¢¤ê¡¢»Ò¤É¤â¤ò´Þ¤à6¿Í¤¬»àË´¤·¡¢100¿Í°Ê¾å¤¬Éé½ý¤·¤Þ¤·¤¿¡£
USGS¡á¥¢¥á¥ê¥«ÃÏ¼ÁÄ´ºº½ê¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢ÆüËÜ»þ´Ö21Æü¸á¸å1»þ40Ê¬¤´¤í¡¢ÅìÉô¥Ê¥ë¥·¥ó¥Ç¥£¶á¹Ù¤ò¿Ì¸»¤È¤¹¤ë¥Þ¥°¥Ë¥Á¥å¡¼¥É5.5¤ÎÃÏ¿Ì¤¬È¯À¸¤·¤Þ¤·¤¿¡£
ÃÏ¸µ¥á¥Ç¥£¥¢¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢¼óÅÔ¥À¥Ã¥«¤Ç¤Ï·úÊª¤ÎÊÉ¤ä²°º¬¤ÎÊøÍî¤¬Áê¼¡¤®¡¢»Ò¤É¤â¤ò´Þ¤à6¿Í¤¬»àË´¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤Þ¤¿¿Ì¸»¤Ë¶á¤¤ÃÏ°è¤Ç¤Ï¡¢ÍÉ¤ì¤ÇÂ¿¤¯¤Î½»Ì±¤¬¥Ñ¥Ë¥Ã¥¯¤Ë´Ù¤ê¡¢ÈòÆñ¤ÎºÝ¤ËÅ¾ÅÝ¤¹¤ë¤Ê¤É¤·¤Æ100¿Í°Ê¾å¤¬Éé½ý¤·¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
»ÃÄêÀ¯¸¢¤Î¥æ¥Ì¥¹¼óÀÊ¸ÜÌä¤ÏÀ¼ÌÀ¤Ç¡¢¡Ö¹ñÌ±¤Î°ÂÁ´³ÎÊÝ¤Ë¿ÔÎÏ¤¹¤ë¡×¤È¶¯Ä´¤·¡¢ÈïºÒÃÏ¤Ç¤Îµß½õ³èÆ°¤Î¶¯²½¤ò»Ø¼¨¤·¤Þ¤·¤¿¡£