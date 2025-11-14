プレミアリーグで活躍するFWセメンヨがスタメン出場

サッカー日本代表（FIFAランク19位）は11月14日、愛知・豊田スタジアムで行われるキリンチャレンジカップ2025でガーナ代表（同73位）と対戦。

試合に先立ちスターティングメンバーが発表され、ガーナ代表はイングランド・プレミアリーグで大ブレイクを遂げているボーンマスFWアントワーヌ・セメンヨが先発出場する。

2026年北中米ワールドカップ（W杯）出場を決めているガーナは、今季のプレミアリーグ11試合で6ゴール3アシストを記録しているセメンヨが先発出場。リバプールやトッテナムなどビッグクラブが獲得に本腰を入れていると報じられており、市場価格が144億円とされている世界屈指のアタッカーが日本の守備陣に立ちはだかる。

ガーナのスタメンは以下のとおり。

GK

ジョセフ・テッテ・アナン

DF

デリック・アーサー・コーン

ジェローム・オポク

ジョナス・アジェイ・アジェティー

カレブ・イレンキー

コジョ・ペプラ・オポン

MF

フランシス・アブ

クワシ・シボ

カマルディーン・スレマナ

FW

アントワヌ・セメンヨ（C）

ブランドン・ソロモン・トーマスアサンテ（FOOTBALL ZONE編集部）