STARTO ENTERTAINMENTは12日公式サイトで、ジュニア内グループの少年忍者が今月30日をもって活動を終了することを発表した。今後は、所属メンバー16人それぞれがソロで活動する。

公式サイトでは「少年忍者は、1人1人が、より一層の活躍を多くの人に届ける高みを目指し、成長を遂げるため、2025年11月30日をもちまして、グループでの活動を終了とし、個人の活動に専念させていただくこととなりました」と報告。重ねて「メンバーそれぞれと、日々、会話と想いを重ねていくことで、これからの未来を共に描き、個々の活動をしていきたいと考えております」と記載された。

18年に結成された同グループは、川粼皇輝（23）や織山尚大（22）ら身体能力の高いメンバーがそろい、アクロバティックなパフォーマンスが特徴。19年1月まで現Snow Manラウール（22）も所属していた。以前は20人以上のメンバーが所属していたが、最近は脱退や事務所内グループの再編を経て、今年4月から16人体制となっていた。事務所関係者によると、今夏のコンサート終了後から検討を重ねたといい「それぞれの将来の可能性を考える中で、前向きな活動終了になります」と語った。

今年に入り東西ジュニアグループの活動終了が続いており、美 少年、HiHi Jets、7 MEN 侍、Lil かんさい、Go！Go！kidsに続き、6組目となる。