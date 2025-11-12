11月11日から開催されている「新テニスの王子様 POP UP STORE 〜Autumn 2025〜」。

店頭の混雑に対応するために配った整理券の中に「ハズレ」を混ぜるという対応がSNS上で物議を醸しています。

【その他の画像・さらに詳しい元の記事はこちら】

「新テニスの王子様 POP UP STORE 〜Autumn 2025〜」は人気漫画「新テニスの王子様」のキャラクターたちのグッズが展開されるイベント。11月11日から24日までは東京・池袋 P’PARCOで、12月5日から14日までは大阪・アベノラクバス（あべのHoop）で開催されます。

熱心なファンが多い漫画のイベントであるため、運営側は当初より混雑することを想定。イベントページには東京での開催初日11月11日に関して「混雑が予想されるため、事前抽選による入店制限を実施いたします」との案内が出ています。また、入店制限期間中の「フリー入場」については、実施の有無について公式Xを通じてアナウンスすることが告知されていました。

今回物議を醸しているのは、その初日のフリー入場における運営側の対応です。イベント公式アカウントは11日15時頃に「フリー入場時間と整理券配布のお知らせ」と題してXを更新。

「店頭混雑の為、ただいまより整理券配布ご希望の方の待機列を作成致します。ご希望のお客様は16：00までに店頭へお越しください」とアナウンスしました。

事前抽選者の入店が一通り済んだあと、抽選者以外への対応としては不自然なところはありません。

ところがそのおよそ30分後、16時頃に同アカウントが再びXを更新。リプライに繋げる形で「想定以上のお客様のお並びとなり、急遽ハズレの整理券を配布しております。はずれと記載ある整理券はご入店いただけませんので予めご了承ください」と投稿しています。

抽選券ではなく整理券という形で配布しながら「ハズレ」を混ぜるという点、またそれが事前の告知なく行われるという点に「はずれで整理券ってなに……」「聞いたことない」といった批判が寄せられています。

一方、「先着順で整理券を配り切って、時間前なのに配布終了としなかったのは好印象」との声も。事前の告知通り、時間内は整理券を配布したかたちで、先着順に切り替えなかったことを評価する意見も寄せられています。

こうした事態を受け、同アカウントは11日19時頃に、翌12日についての方針を発表しました。「混雑が予想されるため、開店前の整理券によるシャッフル入場を実施します」と題し、当日朝10時から10時10分までに列に並んだ客を対象に、ランダムな入場時間が記載された整理券を配布する、と説明。

整理券の内容については「記載されている入場時間はランダムである」とあるのみ。書きぶりからすると「ハズレ」はないように思われます。同アカウントが12日午前11時すぎに投稿した「整理券情報」の投稿にも、「ハズレ」への言及はありませんでした。

ファンの熱量に支えられるイベントだからこそ、運営側の一つひとつの判断が信頼に直結します。整理券の扱いについて、誤解のない運用が望まれます。

【フリー入場時間と整理券配布のお知らせ】

想定以上のお客様のお並びとなり、急遽ハズレの整理券を配布しております。

はずれと記載ある整理券はご入店いただけませんので予めご了承ください。 — 『新テニスの王子様』POP UP STORE 〜Autumn 2025〜 (@tenipuri_BNFpus) November 11, 2025

＜参考・引用＞

「『新テニスの王子様』POP UP STORE 〜Autumn 2025〜」 （@tenipuri_BNFpus）

特集ページ「新テニスの王子様 POP UP STORE 〜Autumn 2025〜」

※記事内の画像は「『新テニスの王子様』POP UP STORE 〜Autumn 2025〜」公式Xアカウントのスクリーンショットです。

（ヨシクラミク）

Publisher By おたくま経済新聞 | Edited By YoshikuraMiku | 記事元URL https://otakuma.net/archives/2025111205.html